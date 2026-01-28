Reportan graves a diputados de MC atacados a balazos en Sinaloa

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, reportó graves a Elizabeth Montoya y Sergio Torres, diputados de Movimiento Ciudadano atacados a balazos al salir de la sede del partido en Culiacán.

Los dos fueron trasladados a clínicas particulares cercanas, donde fueron intervenidos quirúrgicamente, pero todavía no se pueda tener un diagnostico definitivo.

Están siendo atendidos y están recibiendo atención médica, todo lo necesario se tiene, el estado de salud de ambos es delicado”, señaló.

El legislador y líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, es quien se encuentra más delicado de salud, pero Elizabeth Montoya también requirió ingresar a quirófano. Sin embargo, dijo no tener precisión del número de impactos y la ubicación de los mismos.

Nosotros, mientras estén hospitalizados los consideramos delicados”, insistió.

Sobre el estado de salud del escolta que resultó herido al repeler la agresión, el secretario de Salud informó que se encuentra estable y fuera de peligro.

Para más información, pidió dirigirse a la Secretaría de Gobierno del Estado, donde se esta recopilando toda la información del caso.

Por ahora, se sabe que el gobernador Rubén Rocha Moya, informó de lo ocurrido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, además, entabló comunicación con Dante Delgado, y con Jorge Álvarez Máynez.

Despliegan operativo para dar con responsables

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ordenó un operativo especial en busca de los responsables de haber atacado a los diputados de Movimiento Ciudadano, en las calles de Culiacán.

He instruido al secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Así mismo, me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos”, señaló a través de sus redes sociales.

Al poco tiempo, se observaron algunos helicópteros sobrevolando en el sector centro, y recorrido de elementos de las distintas corporaciones por la ciudad. Sin embargo, hasta el momento no han sido localizados.

Además, el Gabinete de Seguridad informó que se coordina con autoridades locales para apoyar en el operativo de búsqueda de los responsables de la agresión armada.

Se dispuso una célula especializada en inteligencia e investigación para contribuir a la identificación y detención de los responsables. No habrá impunidad", informó.

RLO