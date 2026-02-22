Universidad de Guadalajara suspende clases como medida preventiva

La Universidad de Guadalajara (UdeG) informó en sus redes sociales que en se seguimiento a los acontecimientos registrados en distintas regiones de Jalisco y con el objetivo de priorizar la seguridad de la comunidad universitaria, se suspenden actividades administrativas y académicas “como medida preventiva”.

En un comunicado, la Universidad de Guadalajara resalta que tras mantenerse en comunicación permanente con las autoridades, se tomó la determinación de suspender todas las actividades académicas y administrativas este lunes 23 de febrero.

En el texto destaca que “esta medida preventiva busca proteger la integridad de estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores universitarios, evitando traslados mientras continúan las labores de las autoridades y se monitoreará la evolución de la situación en el estado.

Menciona también que los recintos culturales de la Universidad de Guadalajara, entre ellos el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el Teatro Experimental de Jalisco y demás espacios culturales universitarios, suspenderán sus actividades y eventos programados hasta nuevo aviso.

Por otra parte, se adelanta que la Universidad de Guadalajara mantendrá informada a su comunidad a través de los canales oficiales institucionales.

Llamaron a su comunidad a mantenerse informada por fuentes oficiales, evitar la difusión de información no verificada y atender las recomendaciones de las autoridades.

Oaxaca suspende clases en región del Istmo

El Gobierno del Estado de Oaxaca informó en redes sociales que tras los hechos registrados este domingo en Jalisco, donde se reportó la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se suspenden las clases este lunes 23 de febrero en todas las escuelas del Istmo.

En un comunicado resalta que “para salvaguardar la integridad física del alumnado y trabajadores de la educación, se informa que las clases se suspenderán mañana lunes 23 de febrero en todas las escuelas del Istmo y se reanudarán hasta nuevo aviso”.

Jalisco también suspende clases

Por Fernando Dávila

Tras la activación del Código Rojo, por parte del gobierno de la Jalisco ante el abatimiento de Rubén Osegueda Cervantes, alias "El Mencho", el mandatario estatal, Pablo Lemus Navarro, anunció la cancelación de las clases presenciales en todos los niveles educativos para este lunes 23 de febrero en dicho estado.

Cabe mencionar que este domingo, derivado de un operativo federal, en Tapalpa, Jalisco, en el cual murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se desató una ola de violencia en dicho estado como en otras entidades del país.

Derivado de lo anterior, el gobernador de Jalisco, anunció la medida, la cual busca priorizar la protección de la comunidad escolar en medio del Código Rojo activado por las autoridades.

En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el Estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información", refirió.

En más del breve comunicado publicado en las redes sociales del edil estatal, Lemus Navarro explicó que será la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) la encargada de detallar las modalidades alternas, como clases en línea o actividades virtuales, para minimizar interrupciones en el proceso educativo.

jcp