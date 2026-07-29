PVEM impulsa iniciativas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales

Con el fin de mitigar la violencia digital generada por el uso indebido de programas de cómputo, redes sociales e Inteligencia Artificial (IA), el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, impulsa dos iniciativas que buscan fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales.

Las propuestas abarcan modificaciones al marco normativo federal para elevar la seguridad en el acceso a tecnologías de la información y castigar la vulneración de la intimidad mediante nuevas herramientas tecnológicas.

En este sentido, Puente Salas propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para instaurar la obligatoriedad del control parental en dispositivos electrónicos.

La medida aplicará para teléfonos celulares, tabletas y computadoras al momento de descargar aplicaciones o acceder a contenidos no aptos para menores de edad, impulsando el concepto de un "clic seguro" para las infancias y juventudes. Asimismo, el legislador planteó reformar el Código Penal Federal para actualizar la tipificación del delito de violación a la intimidad sexual.

La iniciativa contempla sancionar la alteración de imágenes, audios o videos con contenido sexual elaborados mediante IA, además de buscar la armonización de dicho ordenamiento en Zacatecas y las demás entidades federativas del país.

A la propuesta impulsada por Puente Salas y la bancada del Partido Verde se han sumado integrantes de diversos grupos parlamentarios, entre ellos Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido del Trabajo (PT).

El coordinador parlamentario enfatizó la urgencia de erradicar estas prácticas que dañan principalmente a las mujeres y se agravan en el caso de menores de edad, asegurando que su bancada se mantiene firme en la defensa de la privacidad e integridad personal.