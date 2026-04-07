Catean casas y emiten alerta internacional por médico que suministró sueros

La investigación por la muerte de al menos seis personas tras la aplicación de “sueros vitaminados” en Sonora escaló este martes con la emisión de una orden de aprehensión y alertas internacionales contra el médico señalado como presunto responsable.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que se realizan operativos para localizar al sospechoso, identificado como Jesús Maximiano N., de 65 años.

Durante la madrugada, autoridades ejecutaron tres cateos en distintos domicilios de Hermosillo, como parte del operativo para ubicar al médico.

La Fiscalía estatal informó que el implicado ya cuenta con orden de aprehensión vigente y que se activaron mecanismos de búsqueda interestatal e internacional para evitar su fuga.

El objetivo, precisaron, es presentarlo ante la autoridad judicial para que responda por los delitos que resulten de las investigaciones en curso.

Seis muertes confirmadas y posible séptima víctima

Hasta el momento, las autoridades reportan seis fallecimientos confirmados relacionados con la aplicación de estos tratamientos, así como cuatro personas afectadas, de las cuales dos permanecen hospitalizadas.

En las últimas horas se reportó la muerte de una adolescente de 17 años que podría estar vinculada al mismo procedimiento, lo que elevaría la cifra a siete víctimas mortales, aunque el caso continúa bajo análisis.

Clínica del médico señalado por aplicar sueros vitaminados y causar la muerte de seis personas en Sonora. Daniel Sánchez Dórame

Clausura de la clínica y participación federal

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó que la clínica implicada ya fue clausurada como medida preventiva.

El funcionario detalló que el caso es atendido en coordinación con autoridades sanitarias federales, que analizan tanto las condiciones de operación del establecimiento como los insumos utilizados.

Los primeros análisis apuntan a una posible contaminación bacteriana en los sueros administrados, lo que habría provocado cuadros clínicos graves.

Según la autoridad sanitaria, los pacientes presentaron un deterioro acelerado, con síntomas compatibles con sepsis, como alteraciones en la coagulación y niveles elevados de glóbulos blancos.

Las muestras fueron enviadas a laboratorios especializados, y se espera que en los próximos días se confirmen las causas exactas de los fallecimientos.

Además, se investiga la composición de los sueros, ya que podrían contener sustancias adicionales a vitaminas y minerales.

El principal señalado, Jesús Maximiano N., cuenta con título de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cédula profesional vigente. Facebook

Perfil del médico investigado

El principal señalado, Jesús Maximiano N., cuenta con título de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cédula profesional vigente.

No obstante, autoridades federales confirmaron que no posee especialidad en homeopatía, pese a promocionar su clínica bajo ese enfoque.

Con más de dos décadas de ejercicio en Hermosillo, el médico orientó su práctica hacia la medicina estética, terapias alternativas y procedimientos no convencionales, incluyendo la aplicación de sueros vitaminados.

Estos tratamientos eran ofrecidos tanto en consultorio como a domicilio, con costos que oscilaban entre 500 y mil pesos por sesión.

Riesgos de los sueros vitaminados bajo escrutinio

El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de terapias intravenosas no reguladas, ampliamente promovidas como tratamientos de bienestar.

Autoridades sanitarias han advertido que estos procedimientos pueden representar un riesgo significativo si no cumplen estándares médicos estrictos, especialmente en lo relativo a la esterilidad y composición de las sustancias.

La Fiscalía de Sonora mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y sanitarias, mientras continúa la búsqueda del médico implicado.

El caso ha generado una alerta sanitaria nacional y ha puesto en el centro del debate la supervisión de clínicas privadas y prácticas médicas alternativas en México.

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