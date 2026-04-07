Turista que tomaba el sol en plena playa frustra asalto en Cozumel | VIDEO

Un momento de terror vivió una turista en las paradisíacas playas de Cozumel, Quintana Roo luego de que una pareja intentó asaltarla a plena luz del día cuando esta se encontraba tomando el sol.

Los hechos quedaron grabados por el celular de la propia víctima, quien al percatarse de la presencia de los delincuentes se levantó y corrió para evitar la consumación del robo de su teléfono móvil.

Así fueron los hechos

En las imágenes, que se volvieron virales rápidamente en redes sociales, se puede observar cómo un individuo se acerca sigilosamente por detrás e intenta tomar el dispositivo móvil que grababa a la chica tomando el sol.

Acto seguido, al percatarse del movimiento sospechoso, la joven reaccionó de manera inmediata, forcejeando brevemente con el asaltante, quien no le quedó de otra más que huir del sitio.

Sorprendido por la resistencia y ante la posible exposición pública, el ladrón subió hacia la carretera donde ya lo esperaba su cómplice a bordo de una motocicleta para salir de ahí con rumbo desconocido.

Cabe señalar que los hechos causaron indignación entre los lugareños, quienes indicaron por medio de redes sociales que esta pareja de asaltantes estaría relacionada con otros robos cometidos tanto en la ciudad como en áreas de playa.

De acuerdo con testimonios, el modus operandi de estos es aprovechar los momentos en que turistas y locales se encuentran dentro del mar o distraídos para cometer los actos lícitos, por lo que se hizo un llamado a las personas no perder de vista sus pertenencias.

fdm