La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 7 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 7 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 7 de abril de 2026

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7:43 Horas | El 1 de enero de 2027 arranca Servicio Universal de Salud con intercambio de servicios

A partir del 1 de enero de 2027 arrancará la primera etapa del Servicio Universal de Salud con el intercambio de diversos servicios tras concluir este año el proceso de credencialización, la cual servirá como identificación oficial y la cual sustituirá paulatinamente el carnet, anunció Eduardo Clark, subsecretario de Salud.

El funcionario detalló que los servicios que iniciarán con intercambio entre las diversas instituciones de salud pública serán:

Atención universal a urgencias.

Atención a embarazos de alto riesgo

Código infarto

Código cerebro

Atención y diagnóstico del cáncer de mama

Continuidad de tratamiento

Vacunación universal

Consulta de atención primaria

Para la segunda mitad de 2027 se ampliará el intercambio con servicios especializados como rayos X, laboratorio, imagen y radioterapia, mientras que para 2028 se extenderá al surtimiento universal de recetas médicas, consulta externa de especialidad y hospitalización referenciada, así como el primer nivel de atención.

7:35 Horas | Propagación del sarampión se ha reducido casi 66%; llaman a continuar vacunación

La propagación del sarampión sigue a la baja desde hace seis semanas, ya que presenta una reducción de casi el 66% al registrarse menos de 70 casos al día, informó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, quien llamó a continuar vacunándose los grupos vulnerables para reducir riesgos por esta enfermedad.

"Del 12 de febrero a la fecha hemos aplicado 8.3 millones de vacunas y continuamos a la baja propagación del sarampión. El momento de mayor transmisión del virus lo detectamos en torno al 20 de febrero, con cerca de 220 casos nuevos al día. En los últimos días se registran menos de 70 casos al día, es una reducción de casi el 66%, es un avance 1ue tiene que seguir bajando, todavía hay casos y sigue estrategia de vacunación", comentó.

vjcm