Monreal y líderes parlamentarios perfilan semana clave en San Lázaro

Previo al arranque formal de los trabajos en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se llevó a cabo un encuentro entre la presidencia de la Mesa Directiva y los líderes de las diversas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, entre ellos el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. El objetivo central fue el consenso y la revisión detallada de la agenda legislativa que se desahogará durante la presente semana.

Ricardo Monreal ofrece mensaje ante medios en la Cámara de Diputados junto a integrantes de la LXVI Legislatura sobre acuerdos y agenda legislativa. Excélsior

Durante el diálogo, en el que participaron la presidenta de la Cámara y los coordinadores de los grupos parlamentarios, se subrayó la importancia de agilizar los dictámenes prioritarios antes del cierre del periodo ordinario.

En la reunión se analizaron las iniciativas que subirán al Pleno en las próximas sesiones, con el propósito de dar salida a temas de seguridad y a reformas sociales pendientes. Asimismo, se estableció una ruta de trabajo para garantizar que los debates se lleven a cabo con fluidez y evitar la parálisis legislativa ante los temas de coyuntura nacional. El encuentro también fortaleció el canal de comunicación entre el órgano técnico de la Cámara, la Mesa Directiva, y el órgano de decisión política, la JUCOPO.

Esta reunión busca asegurar que los consensos alcanzados permitan una semana productiva en San Lázaro, enfocada en la aprobación de leyes que impacten directamente en el marco jurídico del país. Se espera que, tras este acercamiento, la sesión ordinaria de este martes avance sin contratiempos en el procesamiento de los temas acordados.