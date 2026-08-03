Cierran Insurgentes en protesta por nuevo examen de la UNAM

Alrededor de media centena de aspirantes a la UNAM y padres de familia bloqueó ambos sentidos de la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la Torre de Rectoría, para protestar contra la decisión de aplicar un examen de control adicional a los alumnos ya asignados.

Los inconformes argumentan que obtuvieron su ingreso con base en su propio esfuerzo académico y recriminaron lo que consideran una postura dilatoria por parte de las autoridades universitarias.

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La movilización dio inicio alrededor de las 12:30 horas frente a la entrada principal de la Torre de Rectoría, donde los jóvenes consignaron que no se retirarán del cruce hasta obtener una audiencia directa con el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Con pancartas en las que se leen consignas como “No sólo están dañando mi salid mental, también están dañando mi sueño” y gritos de “¡Merezco mi lugar!”, “¡No al examen de control!”, los jóvenes permanecen sobre la vialidad.