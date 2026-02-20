Sin acuerdos, reforma electoral no alcanzará mayoría; faltan 13 votos en el Senado

Para que se materialice la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum es necesario que Morena amarré acuerdos con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo en ambas cámaras legislativas, algo que cada vez se ve más complicado y, en voz de la mandataria federal “no tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada”.

Aun cuando el voto de los 20 senadores del Verde-PT se divida, porque algunos de sus integrantes tienen arraigo morenista, la reforma electoral en el Senado no tiene la mayoría calificada, porque la afinidad de seis senadores que hoy están en las bancadas de los aliados aumenta el voto de los morenistas, pero los deja a 13 de la mayoría calificada.

Morena decidió presentar su propia iniciativa de reforma electoral, con el contenido apegado a lo que busca, sin concretar algún compromiso con sus aliados del Verde y el PT, luego de tres semanas de diálogo; sin embargo, a los morenistas solos no les alcanza para aprobarla, porque es una reforma constitucional y están a 19 votos de distancia de lograrla.

La mayoría calificada en el Senado, en un escenario de asistencia de 128 senadores —que ya ha ocurrido en al menos siete ocasiones— es de 86 votos.

Morena tiene 67 integrantes; el PVEM 14 y el PT seis. Los tres partidos juntos hacen un total de 87 votos; es decir, uno más de los 86 que necesita, en caso de que asistan los 128 senadores el día que se someta a votación la reforma electoral.

De los 14 verdeecologistas, cinco tienen raíces morenistas y/o tienen interés en ser candidatos al gobierno de sus estados, como son los casos de Jasmine María Bugarín Rodríguez, expriista y verdeecologista desde 2019 y que tiene interés en ser candidata dela coalición Morena-Verde-PT al gobierno de Nayarit; Waldo Fernández González, militante activo de Morena desde 2018, pero que llegó al Senado con las siglas del PVEM y decidió quedarse en su bancada y es un entusiasta de la construcción de su candidatura al gobierno de Nuevo León.

También está Virgilio Mendoza, expanista y que desde el 2015 es verdeecologista; tiene interés en ser el candidato al gobierno de Colima; Alfonso Silva Romo es morenista, incluso fue diputado local morenista en Oaxaca; es muy cercano al gobernador morenista Salomón Jara y es uno de los interesados en sucederlo en el cargo.

Y Maki Ortiz fue panista, pero a partir de 2022 comenzó a militar en Morena. Con esa militancia llegó al Senado, pero como parte de las listas de candidatos plurinominales del Partido Verde; decidió quedarse en la bancada del Verde.

Cofundador del PT, Alejandro González Yáñez siempre hizo una mancuerna indisoluble con el líder histórico de ese partido, Alberto Anaya, pero desde que ambos volvieron a coincidir como senadores ya no se les ve tan juntos como antes, incluso cuando la bancada del PT decide votar en contra de alguna reforma promovida por Morena, él se suma a Morena.

Así, en el escenario en que el Partido Verde y el Partido del Trabajo no respalden la reforma electoral que envié la Presidenta de la República, esos seis votos pueden decantarse por votar con Morena; sin embargo, no le son suficientes, pues los 67 votos morenistas aumentarán a 73 y el oficialismo todavía estará a 13 votos de distancia de la mayoría calificada.

Ante la falta de acuerdos la presidenta Sheinbaum pidió esperar. En la rueda de prensa matutina, afirmó que la reforma no puede quedar desdibujada por el debate en torno a ella y la reticencia de partidos aliados para aceptar sus términos.

El martes la voy a presentar, el martes de la próxima semana” (…) “No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. Hay temas que ha planteado la gente, entonces, eso es lo que estamos planteando. El martes platicamos todo lo que tiene que ver con la reforma electoral”, puntualizó la jefa del Ejecutivo.

