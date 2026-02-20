Acusan violación al Reglamento en entrega de la presea Elvia Carrillo Puerto

A pesar de que el Reglamento del Senado ordena que la presea Elvia Carrillo Puerto debe decidirse sólo por el pleno, después de valorar una terna finalista, la Comisión para la Igualdad de Género eligió por sí misma a la galardonada, a fin de que el pleno únicamente vote la ratificación de la decisión de la comisión.

La priista Nely Romero, quien en la LXII Legislatura fue parte del grupo de senadoras que creó esta presea y acordó las reglas, hizo público que Morena violó el Reglamento y, a pesar de que ella les alertó de la anomalía, procedieron con el argumento de que una consulta a Servicios Parlamentarios les indicaba que podían hacerlo.

En conferencia de prensa, Mely Romero recordó que el reconocimiento se creó en el año 2013, en la legislatura de la que ella formó parte.

Fue un momento valiosísimo para las mujeres, porque pensamos que podíamos visibilizar el esfuerzo de miles de mujeres a nivel nacional que trabajan, como hizo Elvia Carrillo Puerto, por defender los derechos de otras mujeres, por alzar la voz ante las injusticias; hoy son miles de mujeres que siguen haciendo su esfuerzo”, resaltó la legisladora.

Explicó que fueron 120 mujeres las inscritas para lograr el reconocimiento y, de ellas, el equipo técnico de la Comisión para la Igualdad de Género definió una terna integrada por “mujeres valiosas, con mucho trabajo en el país, con resultados acreditados que valen la pena señalar y destacar, que puedan poner ejemplo de que sí se puede hacer un trabajo que rinda beneficios”.

Pero la semana pasada la comisión sesionó y aprobó la terna, y dice de manera explícita que sus integrantes “acuerdan que la terna para recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025 está integrada por Karla Mawcinitt Bueno, Cecilia López Pérez y Lucila Ayala de Moreschi”.

Sin embargo, algo sucedió que el martes de esta semana la comisión convocó a sesión extraordinaria y se argumentó que esta tenía que definir a una sola ganadora. Nuestra postura en el grupo parlamentario del PRI es que eso es una situación arbitraria: la terna tiene que ir al pleno y es este el que decide de manera nominal”.

