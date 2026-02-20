México se calienta por encima del promedio global, advierten expertos

México se calienta a mayor velocidad que el resto del planeta por el cambio climático, advirtieron científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ya nos hemos calentado más que el planeta y lo estamos haciendo a una velocidad mayor; nos llevó a un valor de 1.9 °C en 2025 y estamos cerca de alcanzar los dos grados”, alertó Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC).

El doctor en Economía Ambiental destacó que, a partir de 2012, hubo un cambio en la tasa de calentamiento en México que prácticamente se ha duplicado, pues pasamos de 1.9 a 3.5 grados por centuria, “lo que no significa que vaya a permanecer así; puede incrementarse o decrecer, depende de lo que hagamos en los próximos años”.

Explicó que la tasa previa calculada en nuestro país era de 3.4 grados por siglo y la nueva —de comprobarse con unos años más de datos— podría ser de 5.5 grados por centuria.

Es una velocidad de calentamiento enorme; nos llevaría, por ejemplo, a un incremento de 2.7 grados celsius en la temperatura para el 2040”, indicó.

Estrada Porrúa recordó que en el Acuerdo de París, firmado en 2015, se estableció la meta de no rebasar los 1.5 °C de aumento en la temperatura global, objetivo que quedó quebrantado a partir de 2024 a nivel planetario, al presentarse una anomalía que rebasó este umbral con un valor promedio de 1.55 °C.

Durante la presentación de Hallazgos y Perspectivas sobre el Panorama Global y Nacional de Cambio Climático para 2026, Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), reveló que particularmente la región centro del territorio nacional se está calentando, aunque 2025 fue menos cálido que 2024 al ser un periodo con buena precipitación pluvial.

El doctor en Ciencias en Oceanografía Física compartió que la variable que guía el eje del cambio climático es la temperatura, pero hay que tomar en cuenta otros aspectos como la sequía, el calor oceánico, el aumento del nivel del mar y los eventos extremos de precipitación hidrometeorológicos.

A su vez, Amparo Martínez Arroyo, también investigadora del ICAyCC, explicó que con los datos actuales se calcula un calentamiento que podría acercarnos a los dos grados dentro de una década o dos.

Eso significa que los impactos ya no pertenecen al futuro, sino que están dentro del horizonte de planeación que debe tener cualquier país y gobierno; entonces, se requiere un ajuste de prioridades”, subrayó la doctora en Ecología.

Por su parte, Carlos Gay García, investigador del PINCC, sostuvo que para atender esta situación hay que realizar acciones de mitigación y adaptación.

Los efectos están sucediendo: una décima de grado más significa que se va a adelantar el tiempo en que las cosechas no se den”, remató el doctor en Astrogeofísica.

EL TERMÓMETRO NACIONAL:

1.9 °C. Incremento en la temperatura de México alcanzado en 2025.

2.0 °C. El umbral crítico al que el país se aproximará en apenas 10 o 20 años.

2.7 °C. El aumento proyectado para el año 2040 si la tendencia actual persiste.

VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO:

2012. El año “bisagra” donde la tasa de calentamiento en México comenzó a acelerarse drásticamente.

3.5 grados por centuria. La tasa actual de calentamiento (casi el doble de la previa, que era de 1.9).

5.5 grados por centuria. La nueva proyección máxima que los científicos buscan confirmar con datos de los próximos años.

JÓVENES SANAN LAS HERIDAS DEL MAR

La restauración ambiental y la justicia social se entrelazan en Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo, bajo el impulso de Hurakaan eco-táctica. Esta asociación civil trabaja en favor de la conservación logrando, por un lado, tasas de crecimiento coralino sorprendentes y, por otro, brindando un futuro digno a menores en riesgo en el Caribe mexicano.

Con un modelo único de ciencia ciudadana y social, Hurakaan eco-táctica lanzó las campañas Raíz Viva y Tejido Aquavida, con las que está logrando que el coral crezca un centímetro al mes en zonas donde los científicos habían perdido la fe. Todo esto de la mano de adolescentes en condiciones vulnerables que hoy se perfilan para ser capitanes y buzos profesionales.

Desde 2021, esta organización ambientalista enfocó su trabajo en las zonas arrecifales de Playa del Carmen y Tulum, áreas que históricamente han sido marginadas por la academia debido a su alto impacto antropogénico (actividad humana).

Tras años de monitoreo de la calidad del agua y la salud de las especies, en agosto de 2025 se consolidó el programa de rescate y estabilización de los corales a través de la campaña Tejido Aquavida.

Los jóvenes se han convertido en expertos en el tratamiento de corales, lo que ayuda a su regeneración.

En los monitoreos de enero y febrero de 2026, se documentaron crecimientos de entre cuatro y seis centímetros en un periodo de cinco meses en fragmentos de Acropora cervicornis y Acropora palmata —conocidos comúnmente como corales cuerno de ciervo y cuerno de alce—, cuando el estándar de éxito es de apenas un centímetro al año.

Con este extraordinario resultado, se garantiza la permanencia y desarrollo de nuevos viveros en zonas consideradas “perdidas”. En total, se han intervenido 2,355 metros de arrecife en 14 sitios estratégicos, donde no hay signos de necrosis en la base ni competencia por algas, lo que asegura que estos fragmentos se convertirán en colonias.

De esta forma, se cuenta con 406 corales rescatados y vueltos a fijar —especies consideradas como “amenazadas” en la Norma Oficial Mexicana 059— en un lapso de tres meses, tras 189 inmersiones y el uso de 378 tanques de oxígeno en 42 expediciones.

cva*