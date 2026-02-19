Clima en México este 20 de febrero de 2026: Se esperan hasta 45 °C en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este viernes 20 de febrero de 2026.

El frente frío número 37 se desplazará sobre el noroeste de México e interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, de 40 a 60 km/h en Baja California y de 30 a 50 km/h en Baja California Sur; además de lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Por otra parte, prevalecerá el anticiclón en niveles medios de la atmósfera generando tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente).

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas para este 20 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), San Luis Potosí (centro) y Querétaro (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Calor en la CDMX Foto: Cuartoscuro

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan hasta 30 °C

En el Valle de México se prevé hoy 20 de febrero de 2026 cielo despejado con bruma, ambiente fresco a templado, así como ambiente frío en zonas serranas del Estado de México (Edomex).

Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex.

La temperatura mínima en la CDMX será de 10 a 12 °C y la máxima de 28 a 30 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 25 a 27 °C.

