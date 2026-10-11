"Simón" golpea la Costa Sur de Jalisco; alistan traslado de turistas en Puerto Vallarta

Debido al huracán Simón, en el municipio de La Huerta, la marea de tormenta ha generado inundaciones en calles.

“A ver, tenemos dos problemas: uno por lluvia y otro por marea de tormenta. En La Manzanilla, en el municipio de La Huerta, tenemos marea de tormenta que ha generado afectaciones en aproximadamente tres cuadras, con agua en calle más o menos tres cuadras”, informó el coordinador de Protección Civil, Sergio Ramírez.

Hasta el momento, las autoridades no reportan afectaciones graves.

“No tenemos afectaciones a infraestructura vital. Tenemos afectaciones en algunas palapas; todavía no tenemos el estimado. Más tarde vamos a compartirles esa información, pero no tenemos daños relevantes ni personas lesionadas, mucho menos personas fallecidas o desaparecidas”, señaló.

Reproducir Los peligros para Colima no se limitan a la fuerza del viento y la intensidad del oleaje.

En Cihuatlán, las lluvias ocasionaron inundaciones en una calle, en un tramo de alrededor de cuatro cuadras.

“En Cihuatlán tenemos, por efecto de la lluvia, inundaciones en una calle; son más o menos cuatro cuadras las que están afectadas”, explicó.

Este domingo se propondrá a los turistas que se encuentran en Puerto Vallarta trasladarse a Guadalajara, para que quienes así lo requieran y deseen puedan regresar a sus lugares de origen.

“Van a ser diferentes corridas, como lo escucharon ustedes en la reunión. En un momento más, a partir de las 12 del día, el equipo de la Secretaría de Turismo nos va a proporcionar información de la ocupación y determinar cuáles son los que tienen necesidad de evacuar. ¿Por qué? Porque se lo van a proponer también a los huéspedes para que ellos determinen. Algunos van a tener que tomar vuelos, pero van a ser desde Guadalajara y no de aquí, y algunos van a regresar a su ciudad de origen a través de Guadalajara, al Bajío o a otros municipios del estado de Jalisco”, indicó.

Respecto a las carreteras, señaló que no presentan afectaciones importantes; únicamente se reportó la caída de un árbol sobre la carretera federal 200, en el municipio de La Huerta.

Las autoridades advirtieron que el peligro por el huracán Simón continúa, independientemente de los cambios en su trayectoria, debido al riesgo de lluvias intensas, vientos y marea de tormenta en Puerto Vallarta.

“Independientemente de cuál sea la trayectoria, lo importante es que tengamos en cuenta los peligros que representa, más que la trayectoria. Es un huracán mayor, es un fenómeno muy peligroso. El pronóstico es que nos deje lluvias. Ahora, con esta trayectoria, se le va a sumar la marea de tormenta, como está pasando ya en la Costa Sur, en el municipio de Puerto Vallarta”, advirtió.

El coordinador de Protección Civil indicó que se trata de un fenómeno peligroso cuyos efectos podrían prolongarse durante la fase de alejamiento.

“La recomendación es: manténganse seguros, manténganse resguardados y estén atentos a las recomendaciones. La verdad es que es un meteoro que hoy por la noche y durante la madrugada vamos a tener más cerca de Puerto Vallarta. El peligro no ha pasado hasta que ya esté en una fase de alejamiento y se vaya a una distancia considerable”, concluyó.