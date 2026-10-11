Ricardo Monreal despide a Francisco Garfias y reconoce su legado periodístico

Ricardo Monreal expresó sus condolencias por el fallecimiento del periodista y columnista Francisco Garfias, a quien recordó con respeto y afecto, además de reconocer su legado en el ejercicio periodístico.

A través de un mensaje, el legislador lamentó la muerte del comunicador y destacó las cualidades personales que lo distinguieron a lo largo de su trayectoria.

“Con profundo respeto y afecto, despedimos al destacado columnista Francisco Garfias. Honramos su legado en el periodismo y recordamos siempre la alegría y agudeza que lo caracterizaron”, escribió.

Monreal también envió un abrazo fraterno a los familiares del periodista y expresó sus deseos de descanso en paz.

Francisco Garfias falleció la madrugada de este domingo 11 de octubre, a los 75 años. Nacido el 7 de agosto de 1951, desarrolló una trayectoria de varias décadas en el periodismo político y fue reconocido por su columna “Arsenal”, publicada en Excélsior.

Durante su carrera trabajó en medios como Unomásuno y Milenio, además de desempeñarse como corresponsal en Francia. Su trabajo estuvo marcado por la cobertura de la vida política nacional, el Congreso de la Unión y los principales actores del poder en México.