Sheinbaum pide mantener resguardo a la población en costas de cuatro estados por impacto de "Simón"

Ante el próximo impacto del huracán Simón, categoría 4, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a la población de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta que las autoridades informen oficialmente que el peligro ha terminado.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que el fenómeno meteorológico se ubicaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sursureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Sheinbaum Pardo, señaló que continúan las labores de evacuación precautoria para trasladar a las personas hacia zonas seguras, al tiempo que subrayó que la prioridad es proteger la integridad de la población ante las condiciones que pueda generar el ciclón.

“Se ubica a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al sursureste de Cabo Corrientes. Continúan labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras; la prioridad es protegernos”, publicó la presidenta.

Asimismo, agradeció la colaboración de la ciudadanía y pidió mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Como parte de las medidas preventivas, la mandataria llamó a evitar transitar por la vía pública y permanecer en un sitio seguro hasta recibir información oficial sobre el fin de la emergencia.

Las autoridades exhortan a la población de las zonas bajo riesgo a seguir las indicaciones de Protección Civil y no exponerse innecesariamente mientras se mantiene la alerta por el huracán Simón.