Sheinbaum pide mantener resguardo a la población en costas de cuatro estados por impacto de "Simón"
La presidenta llamó a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer en lugares seguros hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que terminó el peligro.
Ante el próximo impacto del huracán Simón, categoría 4, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a la población de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta que las autoridades informen oficialmente que el peligro ha terminado.
A través de sus redes sociales, la mandataria informó que el fenómeno meteorológico se ubicaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sursureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Sheinbaum Pardo, señaló que continúan las labores de evacuación precautoria para trasladar a las personas hacia zonas seguras, al tiempo que subrayó que la prioridad es proteger la integridad de la población ante las condiciones que pueda generar el ciclón.
“Se ubica a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al sursureste de Cabo Corrientes. Continúan labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras; la prioridad es protegernos”, publicó la presidenta.
Asimismo, agradeció la colaboración de la ciudadanía y pidió mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.
Como parte de las medidas preventivas, la mandataria llamó a evitar transitar por la vía pública y permanecer en un sitio seguro hasta recibir información oficial sobre el fin de la emergencia.
Las autoridades exhortan a la población de las zonas bajo riesgo a seguir las indicaciones de Protección Civil y no exponerse innecesariamente mientras se mantiene la alerta por el huracán Simón.