CNPC pide resguardo total a poblacion de costas de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán por 'Simón'

La población de los municipios costeros de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán deberán permanecer en resguardo total y evitar salir de sus viviendas o refugios, hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado, ante la llegada del huracán Simón.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, en Sinaloa se presentarán vientos que incrementarán su intensidad en las costas durante el transcurso del día.

Se inndicó que para este domingo se pronostican lluvias extraordinarias, acompañadas por vientos intensos con rachas excepcionales de 240 a 250 kilómetros por hora y oleajes de hasta 10 metros de altura, a consecuencia del fenómeno meteorológico.

La CNPC señaló que ante la proximidad del huracán Simón en el Pacífico central, se mantienen las condiciones de riesgo severo, lo que exige la corresponsabilidad de la ciudadanía, recordando que la prioridad absoluta es salvaguardar la vida y la integridad de todas las familias.

La CNPC señaló que ante la proximidad del huracán Simon en el Pacífico central, se mantienen las condiciones de riesgo severo. Especial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que, en Jalisco la circulación del meteoro ocasionará lluvias puntuales extraordinarias, acompañadas por vientos intensos con rachas excepcionales de 240 a 250 kilómetros por hora (km/h) en su franja costera

En Colima se esperan lluvias torrenciales, vientos con rachas de hasta 140 km/h y un oleaje de 6 a 8 metros, además de marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros.

En Nayarit se pronostican lluvias intensas en la zona sur, vientos de hasta 140 km/h y oleaje de 4 a 6 metros.

Se registrarán lluvias muy fuertes en zonas del centro y sur de Sinaloa y en el oeste de Michoacán, con vientos que incrementarán su intensidad en las costas sinaloenses durante el transcurso del día.