Contingencia por 'Simón' es atendida por más de 22 mil elementos

Un contingente de 22 mil 589 elementos de instituciones federales, estatales y municipales, apoyados con mil 470 vehículos, 323 equipos de maquinaria pesada y 18 aeronaves se ha desplazado para brindar atención en las entidades afectadas por el paso del huracán Simon, en el Pacífico mexicano.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el personal movilizado permanece en alerta, para responder de manera inmediata donde sea necesario.

Se detalló que son integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Marina); de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y de Salud (SS).

También se han desplazado de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes se mantienen en estrecha colaboración con autoridades estatales y municipales.

El organismo detalló que el 10 de octubre se realizaron evacuaciones preventivas, traslados a refugios temporales, recorridos en zonas de riesgo, Cuartoscuro

Para los trabajos de coordinación se instalaron puestos Comando en Jalisco y Colima, desde donde se organizan las acciones de salvaguarda y atención a la población, se explicó, a través de la CNPC.

El organismo detalló que el 10 de octubre se realizaron evacuaciones preventivas, traslados a refugios temporales, recorridos en zonas de riesgo,

Se informó que, como medida preventiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspendió la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar 170 y 179 de Jalisco, manteniendo la atención de urgencias y los servicios médicos de manera ininterrumpida.

Desde los centros se da seguimiento permanente a Simon y se articula la respuesta interinstitucional en territorio, mediante recorridos de perifoneo, visitas domiciliarias y la difusión de medidas de autoprotección, se detalló.