Cypher Queen reúne al hip hop femenino en CDMX

La CDMX será sede de Cypher Queen, una edición especial de Sisters Planet Vol. V, organizada por Loyal Crew México, que busca celebrar la participación de las mujeres en la cultura hip hop.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 11 de octubre, a las 13:30 horas, en el Centro Cultural El Rule, ubicado en el Centro Histórico de la capital.

El programa contempla la participación de DJ Olympia, de Biosfera Records; Bgirl Barbie; las MC Klein Bravo y MC Marrla23, con una presentación de rap, así como las juezas de danza hip hop Bgirl Fanzy y Laryza García.

De acuerdo con el programa del evento, la iniciativa busca promover la unión, el respeto y la creación de espacios seguros para las mujeres dentro de la cultura urbana, mediante la música, el baile y la convivencia.

Bajo el lema “Open Circle, Respect the Cypher”, Cypher Queen propone un encuentro abierto para celebrar el talento femenino y fortalecer los lazos dentro de la comunidad hip hop.

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