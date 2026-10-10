Por segundo día consecutivo, trabajadores del IMSS protestan en Pachuca

Por segundo día consecutivo, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron movilizaciones en Pachuca, Hidalgo, para exigir mejoras en las condiciones laborales y mayor abasto de medicamentos.

Este sábado, las protestas continuaron con una marcha que incluyó el bloqueo del puente atirantado, una de las principales vialidades de la capital hidalguense, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona.

Las acciones se producen luego de que el viernes el personal inconforme realizara un bloqueo a la altura de la clínica 36 del IMSS, como medida de presión para visibilizar sus demandas.

Foto: Emmanuel Rincón | Excélsior

Entre sus principales exigencias se encuentran mejores condiciones de trabajo y el suministro suficiente de medicamentos para atender a los derechohabientes.

Durante las manifestaciones, los participantes también señalaron que el IMSS pertenece a los trabajadores, patrones y al personal de salud y administrativo, en referencia a la participación de estos sectores en la institución.

Las movilizaciones se mantienen en medio de los reclamos del personal, que busca respuestas a sus planteamientos laborales y a las necesidades de abastecimiento de medicamentos.