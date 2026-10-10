Zoé Robledo defiende al IMSS y llama al diálogo ante protestas de trabajadores y jubilados

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reconoció que el crecimiento de la población derechohabiente y las enfermedades crónico-degenerativas mantienen la saturación de los servicios, en medio de las manifestaciones de trabajadores y jubilados que exigen atender sus demandas laborales.

En un mensaje desde un consultorio de medicina familiar, Robledo defendió la capacidad operativa del instituto y aseguró que, pese a los retos, la atención médica no se ha interrumpido. También llamó a resolver las inconformidades mediante el diálogo y el trabajo conjunto.

El funcionario explicó que, de 2019 a la fecha, el número de trabajadores asegurados pasó de cerca de 20 millones a casi 23 millones, mientras que los pensionados aumentaron de 4.3 a 6.3 millones. Además, señaló que el IMSS atiende a siete de cada 10 adultos mayores del país.

Ante el incremento de la demanda, indicó que el instituto incorporó a 109 mil trabajadores adicionales desde 2019, entre ellos 28 mil enfermeras y enfermeros, así como 39 mil médicos especialistas.

Robledo agregó que se han abierto nuevos hospitales, reactivado unidades que permanecían cerradas y rescatado instalaciones abandonadas. Durante los últimos dos años, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han inaugurado 77 hospitales del IMSS, mientras que otros ocho están próximos a sumarse y 19 permanecen en construcción.

La meta, sostuvo, es contar con más de 10 mil camas adicionales para 2030. También destacó la apertura de 17 mil turnos de medicina familiar por las tardes y durante los fines de semana, además de inversiones en conservación y mantenimiento de unidades médicas.Abasto de medicamentos y atención médica

Sobre el suministro de medicamentos, el director del IMSS afirmó que actualmente se registra un abasto de 94%, aunque reconoció que el porcentaje faltante representa un problema que debe atenderse.

Explicó que diariamente se surten recetas a 769 mil personas y pidió a los derechohabientes conservar las recetas que no hayan sido surtidas para registrar los medicamentos faltantes en el portal recetacompleta.gob.mx, mediante su CURP, con el compromiso de recibir una solución en un plazo de 36 horas o menos.

También proporcionó el número telefónico 800-953-2218 para atender estos casos.

El funcionario reconoció que, pese a los avances en infraestructura y contratación de personal, la demanda continúa creciendo. Como ejemplo, señaló que la atención en hemodiálisis pasó de 75 mil personas en 2019 a 100 mil actualmente.

Asimismo, destacó que en 2025 se realizaron 3 mil 500 trasplantes, la cifra más alta en la historia del instituto; que los centros especializados en cáncer infantil aumentaron de tres a 36, y que las salas de hemodinamia para atender infartos pasaron de seis a 82.IMSS defiende propuesta de aumento salarial

En medio de las manifestaciones de trabajadores y jubilados, Robledo se refirió al incremento salarial propuesto de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, el cual, afirmó, ya fue aprobado por el Congreso del sindicato.

Indicó que el instituto respeta la decisión de someter el incremento a consulta el próximo 14 de octubre.

Respecto a otras demandas, como el regreso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), señaló que se requieren modificaciones legales que no corresponden exclusivamente al instituto.

Creemos en el diálogo y creemos en la democracia”, afirmó, al señalar que las demandas relacionadas con la operación del IMSS deben escucharse y atenderse. También pidió que las manifestaciones se desarrollen con respeto y sin afectar a otras personas.Reporta IMSS millones de consultas y miles de cirugías

Para respaldar que la operación del instituto continúa, Robledo informó que durante la última semana se registraron 5 mil 745 nacimientos, se realizaron 30 mil 583 cirugías y se otorgaron 662 mil consultas de especialidad, además de dos millones de consultas de medicina familiar.

El director general sostuvo que el instituto enfrenta desafíos estructurales, demográficos, epidemiológicos y financieros, pero afirmó que la solución pasa por mejorar los servicios y fortalecer la colaboración entre trabajadores, autoridades y derechohabientes.

Recordó que el IMSS, con 83 años de historia, ha mantenido su presencia durante desastres naturales, emergencias y la pandemia de covid-19.