Ejército despliega a casi 2 mil 900 elementos por huracán Simón

Ante la amenaza que representa el huracán “Simón”, que alcanzó la categoría 4 mientras avanza de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantienen desplegados a 2 mil 895 elementos en Nayarit, Colima y Jalisco para responder a posibles inundaciones, deslaves y daños ocasionados por fuertes vientos.

Como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, la V Región Militar y las zonas militares 13/a., 20/a. y 41/a. reforzaron sus dispositivos preventivos en puntos considerados vulnerables de las tres entidades.

A este despliegue se suma una Fuerza de Tarea Regional conformada por 300 efectivos concentrados en Zapopan, Jalisco, quienes permanecen preparados para movilizarse hacia las zonas donde sean requeridos.

El personal militar y operacional está preparado para intervenir ante cualquier eventualidad provocada por fuertes vientos, lluvias intensas, inundaciones o deslaves en la región Especial

Entre las primeras acciones se encuentran el envío de dos agrupamientos de maquinaria pesada a Puerto Vallarta, Jalisco, y Tepic, Nayarit. Los efectivos también realizan recorridos junto con personal de Protección Civil para identificar sitios susceptibles de inundaciones o deslaves y verificar las condiciones de los refugios temporales.

Las autoridades militares activaron Centros Coordinadores de Operaciones del Plan DN-III-E en cada entidad y participan en los Consejos Estatales de Emergencia. En comunidades consideradas de mayor riesgo se realizan recorridos con perifoneo para informar a sus habitantes sobre medidas preventivas, rutas de evacuación y ubicación de albergues.

La Fuerza Aérea Mexicana mantiene tres helicópteros disponibles de manera permanente para atender emergencias dentro de la V Región Militar. Las aeronaves podrán utilizarse como ambulancias aéreas y para evacuaciones aeromédicas.

También se encuentran preparadas células de sanidad con médicos y personal especializado perteneciente a hospitales militares de Región y Zona.

Reserva de mil 415 elementos en Valle de México

El dispositivo nacional contempla además una reserva estratégica de mil 415 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, concentrada en el Valle de México y preparada para desplazarse hacia cualquier región del país donde la magnitud de una emergencia rebase las capacidades locales.

Su componente aéreo dispone de 11 aeronaves. La flota está integrada por dos Boeing 737-800, un Hércules C-130, un CASA C-295 y un Spartan C-27J, además de tres helicópteros MI-17, dos EC-725 y un MD-530F.

En tierra se mantiene listo un agrupamiento de ingenieros con maquinaria pesada, cinco células de sanidad, cinco de intendencia y cinco de transmisiones. El dispositivo incluye seis binomios canófilos, una cocina móvil, una planta potabilizadora, una torre de iluminación y dos camiones de volteo.

Las Fuerzas Armadas también cuentan con reservas destinadas a la población damnificada: 11 mil 465 despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y un millón 959 mil 683 litros de agua embotellada.

En caso de afectaciones de mayor magnitud se tienen disponibles 15 mil 448 paquetes de enseres domésticos. Cada uno contiene estufa, colchón, refrigerador, ventilador, licuadora y un juego de batería de cocina.

El dispositivo permite reforzar a las unidades militares que ya operan en Nayarit, Colima y Jalisco, principalmente cuando las necesidades de auxilio, evacuación, alimentación o atención médica superen la capacidad instalada en las zonas afectadas.

Mientras “Simón” continúa su desplazamiento por el Pacífico, las autoridades militares exhortaron a la población de las zonas bajo riesgo a seguir los avisos oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil y evacuar oportunamente cuando así lo determinen las autoridades.