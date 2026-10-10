Sheinbaum promete atender demandas del personal de salud en Hidalgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que se dará seguimiento a las demandas de los trabajadores del sector salud, en medio de las inconformidades relacionadas con las condiciones laborales y el funcionamiento de los servicios médicos.

Durante su visita a Hidalgo, donde sostuvo un encuentro con el gobernador Julio Menchaca, la mandataria abordó la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y aseguró que este tema será atendido.

En materia de abastecimiento, Sheinbaum informó que la disponibilidad de medicamentos en la entidad se encuentra en 85 por ciento. Para reforzar la distribución de insumos, indicó que continúa la implementación del programa Rutas de la Salud.

Foto: Emmanuel Rincón | Excélsior

La presidenta también expuso algunas de las acciones previstas para modernizar los centros médicos, entre ellas la conexión a internet y el uso de expedientes clínicos digitales, con el propósito de facilitar el registro y seguimiento de los pacientes.

Asimismo, señaló que se trabaja en la instalación de laboratorios básicos en las unidades de salud, a fin de que los usuarios puedan acceder a determinados estudios sin necesidad de trasladarse a otros establecimientos.

Foto: Emmanuel Rincón | Excélsior

Aunque destacó avances en los servicios sanitarios, la titular del Ejecutivo reconoció que persisten desafíos, particularmente en la disponibilidad de médicos especialistas en algunos hospitales.

Sheinbaum sostuvo que continuará el trabajo para mejorar el suministro de medicamentos, fortalecer la infraestructura médica y atender los planteamientos del personal de salud, en un contexto marcado por las exigencias de mejores condiciones laborales y de atención para los derechohabientes.