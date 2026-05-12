S&P Global Ratings cambia perspectiva de México a negativa; destaca estabilidad política

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que S&P Global Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB con perspectiva negativa, manteniendo al país dentro del grado de inversión.

En un comunicado se destaca que “esta decisión confirma la confianza de la agencia en los fundamentos macroeconómicos e institucionales de México, así como en su capacidad para mantener acceso estable a los mercados internacionales de capital”.

“Al cierre del primer trimestre de 2026, México mantuvo condiciones macroeconómicas sólidas, aún en un entorno externo complejo. La economía cuenta con un mercado laboral resiliente, una tasa de desempleo de 2.6% y aumentos reales en los ingresos laborales. Asimismo, el tipo de cambio y la inflación se mantienen estables, mientras el Gobierno de México continúa implementando medidas para mitigar los incrementos de precios en algunos productos afectados por el entorno geopolítico y por fenómenos climáticos adversos”, se menciona en el documento.

En materia fiscal, los balances al primer trimestre mostraron un desempeño mejor al previsto: el déficit presupuestario fue de 207 mil millones de pesos, 172 mil millones de pesos menor a lo programado, mientras que el balance primario registró un superávit de 98 mil millones de pesos, frente al déficit previsto para el periodo.

Por otra parte, se detalla que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 50.4% del PIB, un nivel moderado frente a otras economías de América Latina y el costo financiero fue 47 mil millones de pesos inferior a lo programado. Estos resultados reflejan una conducción fiscal prudente y una trayectoria de deuda sostenible.

S&P destaca la estabilidad política del país

En su valoración, S&P destaca la estabilidad política del país, el régimen de tipo de cambio flexible, la autonomía y credibilidad del banco central, la conducción prudente de las políticas fiscal y monetaria, así como la resiliencia de la posición externa de México.

La agencia detalla que estos elementos permiten preservar la estabilidad macroeconómica en un entorno internacional complejo, caracterizado por elevada incertidumbre comercial, episodios de volatilidad financiera y condiciones globales aún restrictivas.

Asimismo, “espera que prevalezca un enfoque pragmático en las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que contribuiría a mantener la estabilidad de los flujos comerciales regionales. Este reconocimiento es relevante en un contexto en el que México se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y continúa aprovechando su integración productiva con América del Norte”.

S&P reconoció además que el Gobierno de México muestra una mayor apertura a la participación del sector privado como mecanismo para impulsar el crecimiento económico. En este contexto, destacó el Plan México como una estrategia orientada a fortalecer la inversión, el empleo, la autosuficiencia energética y alimentaria, y el desarrollo de sectores estratégicos mediante inversiones públicas, privadas y mixtas. En línea con esta agenda, el gobierno anunció en febrero de 2026 un Programa de Infraestructura por 5.6 billones de pesos, enfocado en elevar la capacidad productiva del país, cerrar brechas regionales y fortalecer la competitividad.

Aunque S&P modificó la perspectiva de estable a negativa, la agencia reconoció que México cuenta con fortalezas estructurales relevantes.

La modificación de la perspectiva refleja la expectativa de la agencia de que el proceso de normalización f iscal podría ser más gradual de lo previsto, en un entorno de moderación del crecimiento económico. La agencia también señaló que dará seguimiento a la trayectoria de la deuda pública, al costo financiero y al posible impacto fiscal de Pemex y CFE, aunque considera que las obligaciones contingentes asociadas a ambas entidades permanecen acotadas”.

Por último, la Secretaría de Hacienda reitera que “la política fiscal continuará orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer los ingresos, mantener una ejecución responsable del gasto y avanzar en una trayectoria ordenada de consolidación fiscal. Asimismo, continuará implementando una estrategia activa de manejo de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos, mitigar riesgos financieros y conservar condiciones favorables de acceso a los mercados”.

jcp