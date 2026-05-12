Inaugura 4T norteña proyecto clave con rumbo al Mundial de Futbol 2026

Porque la inversión llega donde sí hay certeza, tal y como lo señalan los inversionistas, la Capital de la Transformación de Nuevo León da la bienvenida a la primera etapa del Canadá City Center al inaugurar un hotel de lujo que consolida a Escobedo como ejemplo nuevo polo turístico de cara al Mundial de Futbol 2026.

Este martes, el Alcalde Andrés Mijes, en compañía de Eudelio Garza Mercado, Director General de Grupo Inmobiliario Monterrey,además de Oscar Chávez Pacheco,VP Development Luxury, Lifestyle & Premium en Intercontinental Hotels Group, inauguró el nuevo Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero, proyecto estratégico y de talla internacional.

Escobedo, Nuevo León Excélsior

Durante su mensaje, el Director de GIM, Eudelio Garza Mercado reconoció el impulso que ha generado el Alcalde Andrés Mijes y el liderazgo que ha llevado a Escobedo a otro nivel.

“Un especial agradecimiento a nuestro Alcalde Andrés Mijes por su respaldo. La ciudadanía necesita líderes como tú, que entiendan que la confianza pública es un privilegio, no es un derecho automático. Hoy más que nunca la gente espera gobiernos transparentes, cercanos y firmes”, resaltó Garza Mercado.

Escobedo, Nuevo León Excélsior

Con una inversión superior a los 25 millones de dólares, Mijes destacó que este desarrollo es una clara muestra de que cuando un gobierno cumple, llegan los resultado.

“Este proyecto también manda un mensaje muy importante: cuando el gobierno sí cumple, la inversión llega. Eso es gobernar estilo Nuevo León: con seriedad y con resultados”.

“La inversión llega donde hay certeza, reglas claras, seguridad y trámites ágiles. Donde el gobierno entiende que su trabajo es abrir camino y no estorbar. Esa es la 4T Norteña en acción”, expresó el Edil.

Mijes subrayó que este nuevo complejo será además una pieza estratégica rumbo al Mundial de Futbol 2026, al fortalecer la capacidad hotelera y de servicios del área metropolitana.

El megaproyecto fue posible gracias a la visión de la 4T Norteña, que mediante políticas públicas innovadoras impulsa un crecimiento equitativo, alineado con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde el desarrollo económico va acompañado de bienestar social y oportunidades para todos.

“Que este Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero sea símbolo de una nueva etapa para el norte de la metrópoli y para un estado que merece reencontrar su identidad de industrialismo con solidaridad”, señaló Mijes.

Ubicado sobre Avenida Sendero y Carretera a Colombia, el nuevo complejo cuenta con 126 habitaciones de mediana y larga estancia y estará integrado a un desarrollo comercial de más de 5 mil metros cuadrados de construcción.

Este modelo de desarrollo mixto permitirá un crecimiento ordenado, con mejor conectividad, servicios modernos y espacios pensados tanto para residentes como para visitantes.

El Canadá City Center impulsará un modelo de desarrollo moderno, con infraestructura eficiente, movilidad segura y crecimiento ordenado, fortaleciendo la competitividad del norte industrial del país y consolidando a Escobedo como un punto clave para la inversión, el turismo y el desarrollo urbano sostenible rumbo al Mundial 2026.