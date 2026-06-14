Sigue CNTE con movilizaciones en Oaxaca; paro nacional se intensificará

Al comenzar su cuarta semana de movilizaciones en Oaxaca, unos 6 mil maestros adheridos a la CNTE marcharon este domingo para conmemorar que hace 20 años, el gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz, intentó sin éxito desalojarlos del zócalo de Oaxaca donde mantenían un plantón para exigir mejoras salariales.

Durante la marcha, integrantes de la dirigencia de la Sección 22 reiteraron que el paro nacional de la CNTE se intensificará con mayores acciones de presión, principalmente en la Ciudad de México, debido a que las mesas de negociación están entrampadas.

Seguimos en la jornada de lucha, este pues ha habido una total cerrazón, no tenemos mesas programadas, ayer la asamblea nacional representativa decidió continuar"

La marcha partió desde el sitio donde estuvo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, lugar emblemático para los maestros desde que se promulgó la Reforma Educativa en 2015, y culminó sin incidentes en el zócalo.

¿Se van a endurecer las acciones? Vamos a nuestra mecánica siempre ha sido de menos a más y será allá en la toma de las casetas allá en la Ciudad de México", comentó el Secretario de organización de la Sección 22 del SNTE.

Este lunes comienza la cuarta semana sin clases para más de 800 mil estudiantes de nivel básico.