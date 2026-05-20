Veracruz, sometido por la crisis forense: cuerpos sin identificar desbordan anfiteatros bajo la administración de Rocío Nahle

Veracruz, el estado gobernado por Rocío Nahle, se consolida como un epicentro de la crisis humanitaria de desapariciones en México, enfrentando una severa saturación en sus centros de resguardo forense y un alarmante déficit en la identificación de miles de restos humanos.

Una investigación de Quinto Elemento Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A.C. revela la magnitud del colapso forense: Veracruz posee 23 anfiteatros, el segundo número más alto del país, pero 14 de ellos (más del 50%) se encuentran saturados. Según un informe del INEGI, la capacidad máxima de almacenamiento en estos centros es de 265 cadáveres, cifra que contrasta drásticamente con los al menos 422 cuerpos del caso conocido como el “regalo macabro” que no han sido analizados ni entregados, evidenciando la saturación.

La crisis forense no se limita al número de cuerpos no identificados, sino que abarca el número insuficiente de especialistas, la falta de seguimiento de los protocolos de identificación, la inexistencia o desuso de sistemas informáticos para el registro e intercambio de información entre estados, y la baja inversión pública.

El “Regalo Macabro”

Lucía de los Ángeles Díaz Genao, vocera del Colectivo Solecito, denunció que la falta de recursos humanos y científicos por parte de las autoridades estatales es la principal causa del déficit de identificaciones de restos humanos.

Además, recordó que a 10 años del llamado 'regalo macabro' —un mapa que condujo al hallazgo de fosas—, el avance en identificaciones es mínimo. La madre buscadora lamentó que del hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas como Colinas de Santa Fe y Arbolillo, ni siquiera la mitad haya sido identificada.

Durante la marcha del 10 de mayo de madres buscadoras en Veracruz, puntualizó que de los 302 cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe, solo 30 han sido identificados y entregados. Y de los 170 cuerpos hallados en Arbolillo, únicamente 20 tienen nombre.

El Colectivo Solecito exige la creación de más centros de identificación forense, ya que actualmente solo se cuenta con uno en Servicios Periciales de Xalapa. Agregaron que debido a la crisis de desapariciones que se vive en Veracruz, debería haber un centro de identificación por cada zona en el estado.

Mientras tanto, la seguridad de las madres buscadoras sigue en la incertidumbre. Madres buscadoras cuestionaron la decisión del Estado mexicano de no aceptar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reconocerlas explícitamente en la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Advirtieron que, aunque se argumenta que el marco jurídico es suficiente, existen muchas deficiencias y se les ha negado la ayuda en ocasiones de riesgo.

En este contexto, Veracruz registró 6,529 personas desaparecidas hasta 2025, con focos rojos en el norte del estado, de acuerdo con Red Lupa.