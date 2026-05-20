Advierten presencia masiva de medusas en playa de Oaxaca; ¿cuál es la razón y qué hacer?

La comunidad de pescadores de Santa María Xadani no han podido realizar su trabajo debido a la aparición masiva de medusas muertas en la zona de playa, lo que al parecer se relaciona con el incremento en la temperatura del agua, las fuertes ráfagas de viento y el aumento en el nivel de la marea registrado en los últimos días en ese punto del Istmo de Tehuantepec.

Según autoridades sanitarias y ambientales estas condiciones favorecen la reproducción de la especie Stomolophus meleagris, conocida comúnmente como “bola de cañón”, así como su desplazamiento hacia zonas cercanas a la orilla, donde “ quedan atrapadas sin posibilidad de regresar mar adentro”.

Al cumplirse 15 días de la aparición de estos organismos marinos en la playa comenzó a generar inquietud entre habitantes, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió recomendaciones preventivas para evitar incidentes.

Entre las principales medidas se encuentra no manipular las medusas, incluso si parecen muertas, ya que sus tentáculos pueden mantener toxinas activas capaces de provocar irritaciones o quemaduras severas.

También se pidió evitar nadar en áreas donde haya presencia visible de estos animales y mantenerse atentos a los avisos emitidos por este organismo estatal y Ayuntamiento de Xadani mientras continúa el monitoreo del fenómeno en la costa oaxaqueña.

En enero de este año, un evento similar se registró en la zona de playa de Unión Hidalgo, en la misma región zapoteca del Istmo; en aquella ocasión se detectaron organismos marinos sin vida esparcidos a lo largo de la orilla, acompañados de malos olores.

fdm