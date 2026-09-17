Revés al huachicol, aseguran 59 millones de litros de hidrocarburo en San José de Iturbide

Autoridades aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo durante un cateo realizado en San José Iturbide, Guanajuato, informó este jueves 17 de septiembre el secretario de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González Martínez.

El volumen asegurado destaca por la magnitud del operativo, realizado como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

“59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales”, informó el funcionario.

El cateo se llevó a cabo con autorización de un juez federal y permitió localizar, además del producto, infraestructura y vehículos presuntamente relacionados con los hechos que son investigados.

Durante la intervención fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con la investigación.

González Martínez detalló que los indicios quedaron bajo disposición de la autoridad ministerial federal para continuar con las diligencias correspondientes.

Durante el cateo, autorizado por un juez federal, también fueron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados”, señaló.

La dimensión del aseguramiento también implica que las autoridades deberán realizar trabajos especializados para establecer con precisión el volumen y las características del producto localizado.

MP determinará qué contiene el aseguramiento

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato explicó que las cifras reportadas corresponden al aseguramiento inicial y que todavía deben realizarse maniobras de medición, identificación y manejo del producto.

Por la magnitud del hallazgo, las maniobras de medición, identificación y manejo continuarán bajo supervisión especializada. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto”, precisó.

Por ello, la cantidad de 59 millones de litros debe entenderse como el volumen informado inicialmente por las autoridades y no como una determinación ministerial definitiva sobre la naturaleza o procedencia del hidrocarburo.

El funcionario también subrayó que el cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no determinan por sí mismos responsabilidades penales.

La autoridad ministerial y, en su caso, la judicial deberán establecer las circunstancias del caso conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.

Por su magnitud, el aseguramiento reportado en San José Iturbide contrasta con otros decomisos registrados durante el actual gobierno federal.

En julio de 2025, autoridades reportaron en Coahuila el aseguramiento de 15 millones 480 mil litros de combustible ilícito, cifra que hasta entonces había sido señalada como uno de los mayores decomisos de este tipo durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El volumen informado ahora en Guanajuato representa una cantidad considerablemente mayor, aunque será necesario esperar a que concluyan las mediciones y peritajes para conocer la cantidad definitiva y la naturaleza del producto asegurado.