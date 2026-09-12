Delincuencia pasa del huachicol a las criptomonedas en Sierra Norte de Puebla

La Secretaría de Marina (Semar) ha centrado sus trabajos de inteligencia naval en la Sierra Norte de Puebla, donde fue desmantelada una amplia granja de criptominería equipada con dispositivos especializados para generar activos virtuales en el predio “El beneficio”, ubicado en el municipio de Tlaola.

El aseguramiento cobra relevancia por ubicarse en una región donde se ha documentado la presencia de grupos delictivos como “Los Pericos” y “Los Bukanas”, además de reportes de inteligencia que advierten sobre operaciones atribuidas a Grupo Sombra, escisión del Cártel del Golfo y bandas locales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ligadas con el huachicol, extorsión, tráfico de drogas, homicidios y acopio de armas.

En días pasados, durante una operación encabezada por infantes de Marina, apoyados con vehículos aéreos no tripulados, fue localizado el inmueble en la Sierra Norte de Puebla. El predio se encuentra a unos 125 kilómetros en línea recta de la capital poblana y entre 173 y 181 kilómetros por carretera, según la ruta de acceso utilizada.

Foto: Especial

La diligencia concluyó con el aseguramiento de mil 32 equipos de criptominería, 95 switches, tres antenas satelitales, una antena de microondas, cinco transformadores, cableado de potencia, un compresor, una escopeta y 12 cartuchos calibre .410.

No eran computadoras convencionales

La documentación de inteligencia describe ASIC Miners y otros equipos especializados para efectuar de manera continua operaciones de procesamiento relacionadas con activos virtuales.

De forma preliminar, la instalación fue considerada compatible con minería de bitcoin. Una granja de esa escala necesita internet permanente, sistemas de enfriamiento y un suministro eléctrico de alta capacidad.

En una revisión inicial se habían localizado alrededor de 300 aparatos. El cateo reveló la dimensión real del sitio: más de mil equipos conectados a infraestructura eléctrica y de comunicaciones.

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Las investigaciones buscan establecer de dónde provenían los recursos y la energía, quién administraba la instalación y cuál fue el destino de los activos digitales generados. También se investiga un posible uso irregular de electricidad y eventuales operaciones para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

Grupos que operan en la región

El hallazgo ocurrió en una zona donde operan distintas estructuras criminales. “Los Pericos” es una de ellas. En abril, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó de la captura de su principal operador y señaló que la célula estaba dedicada a extorsión, robo de hidrocarburo, distribución de drogas y acopio de armamento en Huauchinango, Xicotepec y la franja limítrofe con Veracruz.

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En Chignahuapan, las autoridades han ubicado a “Los Bukanas”, su presunto líder, Roberto “N”, alias “El Bukanas”, fue detenido junto con seis integrantes. La SSP lo relacionó con delitos contra la salud, robo de hidrocarburos, homicidio y robo a transporte de carga. En un inmueble presuntamente utilizado por esa organización fueron halladas armas largas, lanzagranadas, granadas y aparente cristal.

En el mapa criminal también aparece Fuerzas Especiales Grupo Sombra, fuentes federales y estatales de inteligencia citadas por medios poblanos han señalado una expansión de esta organización desde Chignahuapan hasta Venustiano Carranza. Al grupo, con antecedentes en el norte de Veracruz, se le atribuyen actividades como extorsión, secuestro y tráfico de drogas.

Las investigaciones continúan para determinar la capacidad real de operación de la instalación, el origen del equipo y de los recursos utilizados, las condiciones de suministro eléctrico, la identidad de las personas responsables de su funcionamiento y el posible destino de los activos virtuales que pudieron haberse generado.