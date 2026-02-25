La 'mañanera' de Sheinbaum hoy 25 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 25 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal; ; conoce aquí el resumen de su comparecencia con los medios de comunicación.

Mañanera de Sheinbaum hoy 25 de febrero de 2026

Presenta Sheinbaum proyecto de reforma electoral que enviará al Congreso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el miércoles una iniciativa de reforma a la ley electoral que sus detractores consideran podría destruir el sistema democrático al acabar con la representación de los partidos y podría concentrar el poder en el oficialista Morena.

La propuesta, fue dada a conocer desde Palacio Naiocnal, ante la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, Pablo Gomez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Arturo Zaldivar, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la presidencia y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia.

fdm