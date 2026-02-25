Traslado de la FEMDO, donde estaban los escoltas de “El Mencho”, al Altiplano

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad federal, dos hombres identificados como Andrés “N” y Genaro “N”, señalados como presuntos integrantes del círculo cercano de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fueron trasladados durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como el penal del Altiplano.

El traslado ocurrió días después del operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades federales.

De la FEMDO al Altiplano

Según información oficial, los detenidos permanecían bajo resguardo en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La secuencia operativa se desarrolló de la siguiente manera...

A la 1:30 horas comenzaron a concentrarse unidades de la Guardia Nacional en las inmediaciones del inmueble.

A las 2:35 horas ingresó un vehículo blindado tipo Rino.

Cinco minutos después, a las 2:40 horas, el convoy salió escoltado por seis patrullas federales.

El desplazamiento avanzó por Eje 1 con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se incorporó a Viaducto Río de la Piedad y posteriormente a avenida Constituyentes rumbo al Estado de México.

Alrededor de las 4:40 horas, el convoy ingresó al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde ya era esperado por elementos de la Policía Federal Ministerial.

El traslado se realizó bajo un esquema táctico de cápsula de seguridad, con tres unidades al frente, el blindado en el centro y tres patrullas en retaguardia.

Audiencia por delincuencia organizada

La audiencia inicial se desarrolló la noche del martes y se prolongó hasta las primeras horas del miércoles. Aunque inició con acceso a medios, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que la diligencia se llevara a cabo a puerta cerrada debido a la naturaleza de los delitos, petición que fue respaldada por la defensa y autorizada por la jueza.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente los cargos específicos; sin embargo, se prevé que podrían enfrentar acusaciones por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contemplados en la legislación federal mexicana.

Antes del desalojo de la prensa, Genaro “N” declaró que fue confundido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, negando formar parte del primer círculo de seguridad del líder criminal. Asimismo, solicitó la práctica de pruebas de rodizonato de sodio para acreditar que no disparó arma de fuego.

Cooperación internacional

Fuentes federales indicaron que autoridades de Estados Unidos habrían proporcionado inteligencia estratégica que contribuyó al operativo en Tapalpa. No obstante, no se han revelado detalles oficiales sobre el alcance de dicha colaboración.

El penal del Altiplano es considerado uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad en México, diseñado con infraestructura de contención avanzada para internos vinculados con delincuencia organizada de alto perfil.

