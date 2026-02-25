Coyote se pasea por calles de Tlaxcala; vecinos lo adoptaron, “es tranquilo” | VIDEO

Un animal poco usual se ha visto en las calles de un municipio de Tlaxcala, donde vecinos aseguran que se trata de un coyote, mismo que ya tiene varios meses recorriendo diversas calles de la localidad.

La presencia de esta especie en Yauhquemehcan ha generado inquietud y opiniones divididas entre la población ya que se por lo regular se le puede observar por las noches cuando desciende de un cerro cercano.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el animal suele desplazarse acompañado de varios perros, lo que ha incrementado el temor por la seguridad de personas, especialmente menores de edad, así como de las mascotas.

Ante estos reportes, autoridades locales fueron alertadas con el objetivo de evaluar la situación y prevenir riesgos. Sin embargo, no todos los habitantes perciben al animal como una amenaza.

Autoridades municipales informaron que se mantiene el monitoreo del caso y que cualquier acción se realizará en coordinación con instancias ambientales, priorizando tanto la seguridad de la población como el bienestar del animal.

¿Coyote inofensivo?

En este sentido, una parte de la comunidad salió en defensa del coyote, señalando que durante el tiempo que ha permanecido en el municipio no se han registrado ataques ni incidentes violentos.

Incluso, vecinos aseguran que el animal se ha adaptado al entorno y convive de manera pacífica con la población, por lo que solicitaron a las autoridades no intervenir de forma agresiva y respetar su permanencia.

¿Cuáles son las características de un coyote?

El coyote (Canis latrans) es un mamífero carnívoro altamente adaptable, originario de América del Norte y presente en gran parte del territorio mexicano. Su capacidad para sobrevivir en distintos ambientes, desde zonas desérticas y bosques hasta áreas semiurbanas, le ha permitido coexistir cerca de comunidades humanas.

La especie, es un animal principalmente nocturno y omnívoro, cuya dieta incluye pequeños mamíferos, aves, insectos, frutos y restos orgánicos. Especialistas señalan que, en condiciones normales, los coyotes evitan el contacto directo con las personas y no representan un peligro si no se sienten amenazados.

No obstante, la interacción constante con perros domésticos puede generar situaciones de riesgo, ya sea por posibles enfrentamientos o por la transmisión de enfermedades. Por ahora, se recomienda a los habitantes no intentar acercarse, no alimentarlo y resguardar a sus mascotas durante la noche.

fdm