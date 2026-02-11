Sheinbaum se reunirá con gobernadores por tema de sarampión; garantiza abasto de vacunas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este miércoles 11 de febrero al mediodía se reunirá en Palacio Nacional con las y los gobernadores del país para que se les exponga el plan de acción contra el sarampión.

Lo anterior se desprende luego de que siete estados concentran el 85 por ciento de los casos de esta enfermedad en lo que va del 2026 y con la finalidad de que haya la misma información en todos lados ya que esta problemática no debe tratarse como un asunto político.

Hoy vamos a tener una reunión a las 12 del día con los gobernadores o secretarios de salud, pues para que haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que en un lado dice una cosa en otro lado otra, porque esto no es un asunto político es un asunto que todos demos la misma información a todos lados”, mencionó.

Derivado de lo anterior, la jefa de Estado desde su conferencia mañanera, hizo un llamado a la población a guardar la calma, pues aseguró que la mayoría de los adultos cuenta con una o dos dosis del inmunológico y para los que aún no la tiene, la vacuna está garantizada; es decir, no habrá desabasto.

La mayoría de las niñas y niños en nuestro país y los adultos están vacunados eso es muy importante, ahora como se ha visto, hay un brote de sarampión, primero hay que guardar la carta porque si no se genera pues una idea de que estamos en una terrible circunstancia entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias”, expuso.

El titular de Salud federal, David Kershenobich, expuso que la estrategia para controlar el sarampión será la vacunación, para ello, el gobierno de México cuenta con 28 millones de dosis de vacunas disponibles para aplicarse, adicionales a las 14.3 millones de vacunas aplicadas en 2025 y 2026.

En su participación, el subsecretario de Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde, expuso que los niños y niñas menores de 12 años son el grupo más vulnerable y representan la prioridad de vacunación.

Si tu hijo o hija tiene entre 6 meses y 12 años de edad y no ha recibido ninguna vacuna contra el sarampión, o solo recibió una vacuna y ya pasaron 6 meses desde su primera dosis, acude a partir del próximo 16 de febrero a uno de los 21 mil 154 centros de salud que están aplicando la vacuna”, refirió.

En el caso de vacunación para personas de 13 a 49 años no vacunadas, se indicó que en las entidades federativas de alta tasas de incidencia se vacunará a personas de 13 a 49 años con el objetivo de recuperar coberturas de vacunación.



Si tienes entre 13 y 49 años y no te pusiste la vacuna del sarampión o no completaste tu segunda dosis y vives en: Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Chiapas y Tabasco acude a partir de 23 de febrero a los 21 mil 154 centros de salud o los módulos de vacunación”, apuntó.

Por último se mencionó en el reporte dado a conocer en el Salón Tesorería que si se cuenta con las dos dosis no es necesario recibir un refuerzo más.

