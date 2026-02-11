Otro cateo en Mercado Morelos de Puebla por desaparición de 2 personas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llevó a cabo un cateo por segundo día consecutivo en el Mercado Morelos, en la capital del estado, como parte de investigaciones relacionadas con la desaparición de al menos dos personas.

Las diligencias ministeriales incluyen excavaciones en locales en desuso, ante la presunción de que en el sitio podrían encontrarse cuerpos o restos humanos enterrados, según datos preliminares vinculados a la carpeta de investigación.

La mañana de este miércoles, personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas acudió a un inmueble ubicado sobre la calle 48 Norte, en las inmediaciones del Mercado Morelos, dentro de la colonia 10 de Mayo.

El operativo fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, la Guardia Nacional (GN) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La presencia de fuerzas de seguridad generó expectación entre comerciantes y vecinos, quienes observaron el despliegue mientras las autoridades realizaban trabajos de excavación al interior de los inmuebles intervenidos.

La presencia de fuerzas de seguridad generó expectación entre comerciantes y vecinos. Facebook/Valor por Tecamachalco

Seguimiento a diligencias del 10 de febrero

De acuerdo con información inicial, las pesquisas forman parte del seguimiento a las diligencias realizadas el martes 10 de febrero, cuando autoridades permanecieron más de 12 horas en la zona y comenzaron los trabajos de exploración del subsuelo.

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles hallazgos, personas detenidas o aseguramientos derivados de estos cateos.

Las instancias participantes señalaron que las investigaciones continúan y que en las próximas horas podría difundirse información adicional sobre los resultados.

El Mercado Morelos ha sido señalado en ocasiones anteriores por hechos de violencia. En meses pasados, la autoridad ministerial aseguró vehículos con reporte de robo en el área y se registraron hallazgos de cadáveres enterrados, así como otros homicidios vinculados a disputas criminales.

Estos antecedentes colocan al centro de abasto como un punto recurrente en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto en la capital poblana.

Proceso legal y reserva de información

Conforme al marco jurídico vigente, los cateos deben realizarse bajo autorización judicial y como parte de una carpeta de investigación en curso. La ausencia de información oficial responde, en muchos casos, a la reserva procesal para no comprometer las diligencias.

La FGE Puebla mantiene abiertas las indagatorias y se espera que una vez concluidas las inspecciones se determine si existen elementos suficientes para confirmar o descartar la presencia de restos humanos en el inmueble intervenido.

asc