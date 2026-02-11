Montiel detalla nuevo registro para Pensiones del Bienestar, ¿cuáles son y en qué fechas?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que del 16 al 22 de febrero próximos, se realizará el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, para las mexicanas de entre 60 y 64 años de edad.

La encargada de la política social del país, dio a conocer que los módulos estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde. Para ubicar el módulo de registro, se puede consultar la página de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Más de dos mil 500 módulos se instalarán para realizar este registro”, adelantó.

Ariadna Montiel explicó que para registrarse es importante presentar:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula. profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad).

CURP (Impresión reciente).

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

La titular del Bienestar, detalló que quienes por algún motivo no pueden acudir al realizar el trámite de registro, están en posibilidad de solicitar una visita domiciliaria en la Línea de Bienestar 800 639 42 64, para que un servidor de la nación acuda a su vivienda a hacer el registro.

Ariadna Montiel agregó que el registro se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, conforme al siguiente calendario:

LUNES 16 / A, B, C MARTES 17 / D, E, F, G, H

MIÉRCOLES 18 / I, J, K, L, M

JUEVES 19 / N, Ñ, O, P, Q, R

VIERNES 20 / S, T, U, V, W, X, Y, Z

SÁBADO 21 / TODAS LAS LETRAS

DOMINGO 22 / TODAS LAS LETRAS

Por último la secretaria se refirió al Programa Salud Casa por Casa, del cual la titular del Bienestar, informó que al 8 de febrero, se han realizado 10 millones 704 mil 781 consultas médicas domiciliarias gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad permanente.

fdm