Últimos días para registrarte en el Walmart México Growth Summit, tu oportunidad de estar en los anaqueles físicos y digitales del retailer

Walmart de México y Centroamérica lanzó la cuarta edición del "Walmart México Growth Summit", una iniciativa que abre la puerta a empresas mexicanas interesadas en crecer, profesionalizarse y colocar sus productos tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales de la cadena.

La convocatoria se encuentra dirigida a:

●Negocios que fabriquen, cultiven o ensamblen productos en México para su venta al consumidor final.

●Proveedores de artículos y servicios destinados a la infraestructura u operación.

Estos deberán tener un código de barras, además de cumplir con las regulaciones para su venta al público.

“Por cuarto año consecutivo, se realiza el Walmart México Growth Summit. Una oportunidad única de acelerar el crecimiento de las empresas mexicanas, pequeñas y medianas, dentro de los anaqueles digitales y físicos de Walmart. No se trata solo de productos. Con esta iniciativa apoyamos a las empresas y empresarios mexicanos para que alcancen grandes metas, sigan creciendo y construyan proyectos que beneficien a las comunidades”, comentó Javier Treviño, Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos para Walmart de México y Centroamérica.

Enrique Decke, Director General de Flor de la Paz y Andrea Levy, Directora de Ventas de Flor de la Paz.

“Este crecimiento ha sido posible gracias al acompañamiento de Walmart y nos permite seguir impulsando la educación en comunidades de México”, comentó Enrique Recke Velasco, Director General de Flor de la Paz.

¿Cómo obtener tu registro?

El periodo de inscripción inició el 16 de enero y concluirá el 20 de febrero de 2026.

Cabe mencionar que esta solicitud no tiene ningún costo y podrás hacerla en el siguiente enlace:

www.walmartmexico.com/growthsummit2026

Los candidatos tendrán que llenar un cuestionario acerca de su empresa y productos que desean ofertar.

Las personas que hayan enviado su información de forma correcta y cumplan con los criterios del programa, serán considerados para participar en el evento, el cual se llevará a cabo en mayo.

Los que fueron seleccionados recibirán con anticipación los detalles de logística, fechas, etc.

¿Qué ofrecerá el “Walmart México Growth Summit”?

Las empresas tendrán acceso a sesiones de capacitación digital enfocadas en fortalecer habilidades empresariales, comerciales y operativas. Además, podrán integrarse al programa Adopta una Pyme, orientado a impulsar la profesionalización y el crecimiento de proveedores dentro de Walmart de México.

Esta iniciativa se ha posicionado como una plataforma relevante para las PyMEs del país.

En ediciones pasadas, reunió a más de mil empresas de todo el territorio mexicano.

Por ejemplo, la Fundación Flor de la Paz, se dedica a la producción de té bajo un modelo de agricultura sustentable. Tras su paso por el “Walmart México Growth Summit, 2024”, la empresa logró ampliar su presencia comercial y actualmente sus productos se venden en más de 400 tiendas físicas y en línea de Walmart y Walmart Express.