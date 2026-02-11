¿Uso de cubrebocas a nivel nacional por sarampión? Esto dice la Secretaría de Salud

Debido a la incidencia de casos de sarampión a nivel nacional, este miércoles en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Salud (Ssa), David Kershenobich, destacó la importancia del uso de cubrebocas como medida preventiva frente al brote.

En este contexto, el funcionario recomendó el uso de cubrebocas en casos de síntomas de la enfermedad, aunque aclaró que esta práctica no controla por sí sola la propagación del virus.

Es muy importante dejar en claro que el uso de cubrebocas es fundamental cuando se está en contacto con otra gente. Esa medida no va a controlar el brote de sarampión, pero sí disminuye la probabilidad de contagio. Aquel que tiene un cuadro gripal que lo use, y en caso de sarampión, también”, detalló.

Por su parte la jefa de Estado recordó que hay entidades que están optando por el uso del cubrebocas para evitar más contagios, como es el caso reciente del Estado de México en escuelas de nivel básico.

En varios estados están pidiendo que se use el cubrebocas; el contagio es por, igual si se tose, se queda entonces el cubrebocas puede funcionar, pero es importante que si ya se tiene sus dos dosis de vacunación puedan utilizar el cubrebocas pero realmente están protegidos, si les llega a dar la enfermedad será muy leve porque ya están protegidos”, finalizó.

El funcionario recomendó el uso de cubrebocas en casos de síntomas de la enfermedad. Cuartoscuro

¿Sarampión amenaza el Mundial de Futbol?

En la víspera de que el país recibe por tercera ocasión en su historia un Mundial del Futbol, la mandataria mexicana abordó el panorama sanitario relacionado con el brote de sarampión y las medidas que implementa su administración para evitar riesgos mayores.

Durante su intervención, la primera presidenta del país detalló que el plan principal consiste en reforzar la inmunización en distintos sectores de la población con el objetivo de contener la propagación del virus. Además, subrayó que, de acuerdo con datos oficiales, los niveles de vacunación infantil se mantienen elevados.

Sobre si se exigirá vacuna a turistas extranjeros que visiten México por la justa mundialista en junio próximo, Sheinbaum Pardo refirió que hasta el momento no está previsto solicitar el comprobante de vacunación contra el sarampión a visitantes extranjeros.

No se ha considerado una situación de este tipo, lo evaluará la Secretaría de Salud”, subrayó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, quien aclaró que toda determinación relacionada con requisitos sanitarios para viajeros internacionales corresponde exclusivamente a las autoridades del sector salud y no a una decisión directa del Ejecutivo federal.

