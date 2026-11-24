La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), maestro Tereso Medina Ramírez.

En esta primera reunión bilateral entre la jefa del Ejecutivo y el líder sindical, también participó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López.

De acuerdo con la CTM, la agenda planteada a la mandataria federal fue ligar los salarios a la productividad, con miras a la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Acordar aumentos al salario mínimo por encima de la inflación, en línea con la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar 2.5 canastas básicas, mediante el trabajo conjunto de empresarios y trabajadores.

Explorar rutas en materia de ISR que permitan un mejor ingreso en las prestaciones.

Intensificar el empleo formal, de la mano del IMSS y el Infonavit, para que la seguridad social llegue a más trabajadoras y trabajadores.

Además de realizar, en conjunto con el Gobierno de México, jornadas nacionales de capacitación y certificación en competencias laborales para las comisiones mixtas de seguridad e higiene, capacitación y productividad.