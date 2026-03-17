Vecinos linchan a presunto asaltante tras ataque contra automovilista en el Edomex

Habitantes enardecidos del barrio de Santa Cruz, en este municipio del Estado de México, lincharon ayer a un hombre acusado de intentar asaltar a una familia.

De acuerdo con reportes, los hechos se desencadenaron alrededor de las 8:00 horas sobre la avenida Francisco Sarabia, cuando el presunto delincuente y un cómplice dispararon en la cabeza a un automovilista que se intentó resistir al atraco.

Al escucharse el disparó algunos vecinos se percataron de los hechos y empezaron a seguir a los agresores, pero sólo a uno de ellos lograron alcanzar, por lo que la turba empezó a golpearlo.

A la zona acudieron elementos de la policía municipal, quienes intentaron rescatar al presunto delincuente, lo que provocó un enfrentamiento con los oficiales.

Mientras que el vecino lesionado fue trasladado al área de urgencias del Hospital de Alta Especialidad en Zumpango, en donde falleció.

El cuerpo del presunto ladrón quedó en la calle, a donde arribó personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del estado de México, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sin que se reportaran lesionados.

Apenas el pasado 16 de enero, en Tlaxcala se reportaron dos intentos de linchamiento, ambos en el municipio de San Pablo del Monte.

La tarde de ese día en el barrio de San Bartolomé, los pobladores le dieron un escarmiento a un presunto ladrón.

Al sujeto lo amarraron a un poste y le colocaron una cartulina con la leyenda: “soy ratero de Tepexco”.

Un día ante, un sujeto se salvó de ser linchando, pero no pudo evitar que un grupo de pobladores le diera un brutal escarmiento.

El presunto ladrón, un joven de aproximadamente 20 años, asaltó a una menor de edad, luego entró a un negocio, amenazó a la encargada, sustrajo lencería e intento huir a bordo de una bicicleta.

Hasta anoche no se conocían más detalles del linchamiento.

Crimen previo: De acuerdo con reportes de habitantes, el sujeto asesinado atacó a balazos a un chofer que se encontraba por la zona, cuando se negó a que le robaran.

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