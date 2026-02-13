Sheinbaum reconoce victoria de António José Seguro como presidente electo de Portugal

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la elección de António José Seguro como presidente de Portugal, luego de los comicios que se celebraron en el país europeo, realizados el domingo pasado.

México saluda la elección de António José Seguro como presidente de Portugal. Reconocemos la voluntad expresada en las urnas; ratificamos la disposición de fortalecer los puentes de diálogo y cooperación que unen a nuestros pueblos”, escribió la mandataria en redes sociales.

Seguro obtuvo victoria aplastante

El socialista moderado António José Seguro obtuvo una victoria aplastante y un mandato de cinco años como presidente de Portugal en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el domingo, derrotando a su rival de extrema derecha y antisistema, André Ventura.

Seguro —que recibió el respaldo de destacados conservadores tras la primera vuelta, en un clima de preocupación por las tendencias populistas y autoritarias de Ventura— se convierte en el primer jefe de Estado socialista en 20 años, sucediendo a Marcelo Rebelo de Sousa, conservador, tras dos mandatos en el cargo.

La respuesta que ha dado hoy el pueblo portugués, su compromiso con la libertad, la democracia y el futuro de nuestro país, me emociona y me llena de orgullo por nuestra nación", declaró Seguro, de 63 años, a la prensa.

La sucesión de tormentas de los últimos días no disuadió a los votantes, y la participación fue similar a la de la primera vuelta del 18 de enero, a pesar de que varios municipios pequeños tuvieron que posponer las votaciones una semana debido a las inundaciones.

Seguro obtuvo el 66%. Ventura le siguió con un 34%, lo que supone un resultado mucho mejor que el 22,8% que obtuvo su partido antiinmigración Chega en las elecciones generales del año pasado.

Los votos de las grandes ciudades, como Lisboa y Oporto, se cuentan al final. Dos sondeos a pie de urna situaban a Seguro entre el 67% y el 73%, y a Ventura entre el 27% y el 33%.

El año pasado, Chega se convirtió en la segunda fuerza parlamentaria, superando a los socialistas y situándose por detrás de la alianza de centro-derecha en el poder, que obtuvo un 31,2%.

RLO