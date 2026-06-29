"¿Quién sabe quién les dijo?": Sheinbaum critica al NYT por reportaje sobre informantes en Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó al diario estadunidense The New York Times, el cual aseguró que políticos de Morena se han convertido en informantes del gobierno de Estados Unidos, por lo que lo llamó a dar mayor contexto y no basarse en fuentes anónimas para hacer afirmaciones sin sustento, pues dijo que el gobierno mexicano no tiene información acerca de que exista una colaboración con autoridades de ese país.

"¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos. Esa es la nota", cuestionó la presidenta en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Gobierno de México, sin información de informantes de la 4T

Ante la nota del New York Times, la presidenta afirmó que el gobierno de México no tiene indicios ni información de que efectivamente exista una colaboración por parte de políticos de Morena con el gobierno estadunidense.

"No sabemos si es cierto porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o con el Departamento de Justicia para proporcionar información (...), no tenemos nosotros ningún conocimiento", puntualizó.

Además dijo que una de las personas señaladas en la nota del diario "pidió que se corrija porque no es verdad".

Funcionarios de la 4T quieren colaborar con Trump

El fin de semana el diario The New York Times publicó una nota firmada por tres periodistas: Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, los dos primeros quienes informan desde la Ciudad de México, la cual titularon Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump.

En la publicación aseguran que funcionarios de Morena han ofrecido colaborar con el gobierno de Estados Unidos como informantes contra otros integrantes del mismo partido y cuyas conversaciones se dieron luego de la acusación por parte de autoridades estadunidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y funcionarios y exfuncionarios del estado, incluyendo al actual senador Enrique Inzunza.

La nota del diario se basa en los testimonios de más de una decena de personas que hablaron bajo condición de anonimato, algunas de las cuales -afirma- participaron en estas conversaciones. Según los dichos de estas fuentes entre las personas que están colaborando se encuentran gobernadores y miembros del Congreso.

"Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos, dijeron las personas", señala la nota.

De acuerdo con el mismo medio las conversaciones con autoridades estadunidenses se dieron a raíz de la iniciativa de la DEA de contactar en privado a funcionarios de México para convencerlos de hablar.

"Los políticos de Morena que ahora colaboran en las investigaciones se suman a una lista cada vez mayor de informantes mexicanos de alto nivel que han dado a las autoridades estadunidenses una visión con detalles extraordinarios del funcionamiento interno de los cárteles y sus vínculos con políticos mexicanos, según cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones con los informantes, entre las que se incluyen abogados y antiguos agentes de las fuerzas del orden estadunidenses", señala el diario.

Los 10 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, son acusados de tener nexos con Los Chapitos y haber colaborado con ellos a fin de permitir su operación. En el caso de Rocha Moya las autoridades estadunidenses aseguran que dicho grupo criminal financió su campaña.