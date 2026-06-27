NYT: Gobernadores y legisladores de Morena buscan pactos secretos con EU

El diario The New York Times informó este sábado sobre un creciente número de gobernadores y legisladores, incluidos de Morena, que se ofrecen a colaborar con el gobierno de Estados Unidos señalando a compañeros suyos que podrían tener vínculos con el narcotráfico, en respuesta a un proyecto de la DEA por encontrar denunciantes.

El diario mencionó que ocho fuentes sin identificar han mencionado a por lo menos una docena de políticos que se han acercado al gobierno de Estados Unidos desde que el Departamento de Justicia acusó al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno de lazos con el Cártel de Sinaloa.

Lo que el Times llamó una sorpresiva ola de ofrecimientos de colaboración con la DEA pareciera tratarse de una tendencia preventiva, por si acaso esos voluntarios también fueran investigados.

“Muchos de los funcionarios” que ofrecen colaboración, “están tratando de adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos, dijeron las personas” que confiaron el tema al Times.

“Al menos una docena de funcionarios electos en México —incluidos gobernadores y miembros del Congreso, muchos de ellos del partido gobernante— se han acercado para discutir la posibilidad de compartir información sobre otros políticos, dijeron varias personas, y varios ya han iniciado conversaciones con Estados Unidos”, informó el diario.

Advirtió que las investigaciones sobre corrupción ganan velocidad ante la preocupación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si Estados Unidos puede persuadir a suficientes políticos de Morena para que actúen como informantes, podría iniciar una cascada de testigos cooperantes y acusaciones que amenazarían con debilitar al partido”, advirtió el Times.

Reconoció que “después de una serie de derrotas electorales de partidos de izquierda en toda América Latina, Morena es la más importante que aún está en el poder además de Brasil”.

La cooperación de miembros de Morena podría llevar a una unificación o a una fractura partidista, dijo el diario.

Para el analista Carlos Bravo Regidor, “el cierre de filas que el presidente pide desde arriba no está siendo igualado desde abajo, porque algunas personas dentro del sistema, en lugar de apoyar al presidente, corren a Estados Unidos para salvar su propio pellejo”.

Dijo que la postura desafiante de la presidenta Sheinbaum por exigir pruebas contra Rocha y una investigación interna en México “ha dividido a su gabinete entre funcionarios más pragmáticos que presionan por una mayor cooperación con Washington y colegas más a la izquierda que dicen que la administración Trump está sentando un precedente peligroso al procesar a un gobernador mexicano en funciones, según dos personas familiarizadas”.

Las fuentes del Times dijeron que “los funcionarios de Morena que ahora cooperan en las investigaciones se suman a una creciente lista de informantes mexicanos de alto nivel que han dado a Estados Unidos”.

Con esas versiones, en Estados Unidos “las autoridades tienen una imagen notablemente rica del funcionamiento interno de los cárteles y sus nexos con los políticos mexicanos”.