Intento de portazo en Fan Fest de Guadalajara deja 15 detenidos y dos policías heridos

Aficionados intentaron ingresar por la fuerza y dar un portazo en el Fan Fest, por lo que elementos de la Guardia Nacional, la Policía de Guadalajara y el grupo Antimotines tuvieron que intervenir para impedir el acceso, colocándose en las entradas.

Los aficionados intentaron dar el portazo antes del arranque del partido entre la selección mexicana y Ecuador, pese a que el lugar ya se encontraba lleno.

Los elementos Antimotines arribaron al sitio y algunos asistentes les arrojaron diversos objetos, sin que lograran ingresar. Además, algunos rompieron los vidrios de varios locales.

La Policía de Guadalajara reportó, como saldo preliminar, 15 personas detenidas: seis por faltas administrativas y nueve por delitos; de estos últimos, seis fueron por daño y dos por lesiones a policías.

Las autoridades también reportaron dos policías de Guadalajara lesionados: uno con traumatismo craneoencefálico y otro con una contusión en la nariz. Su estado de salud fue reportado como regular y ambos fueron atendidos por servicios médicos.