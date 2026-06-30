Ataque armado en Yautepec durante juego del Tri deja 2 muertos y un niño lesionado

Alrededor de las 20:57 horas, de este martes vecinos de la comunidad Rancho Nuevo, en la colonia Puentecillas, perteneciente al municipio de Yautepec, Morelos, reportaron un ataque armado contra las personas que observaban la transmisión del partido de la Selección Mexicana en la cancha techada de usos múltiples de la comunidad. El saldo preliminar fue de dos personas fallecidas y cuatro lesionados, entre ellos un menor de edad.

Las primeras versiones señalaron que entre las víctimas mortales se encuentra Miguel Ángel Tijeras, quien se desempeñaba como secretario particular del diputado federal Agustín Alonso, además de una mujer identificada como madre de familia. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las cuatro personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los reportes, no hay personas detenidas por estos hechos.

Foto: Pedro Tonantzin.

Ataque ocurrió frente a decenas de familias

La agresión se registró en la cancha techada de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, donde decenas de habitantes se habían reunido para seguir en vivo el encuentro de la Selección Mexicana. En el lugar predominaba un ambiente familiar, con la presencia de numerosos niños acompañados por sus padres, quienes disfrutaban del evento deportivo.

Según los primeros informes, un grupo de hombres armados irrumpió de manera sorpresiva en las instalaciones deportivas y abrió fuego directamente contra la multitud, provocando momentos de pánico, caos e histeria entre los asistentes, quienes buscaron refugio para ponerse a salvo de los disparos.

Entre las personas lesionadas trascendió que se encuentra Sandy Fernández, aspirante a la alcaldía de Yautepec por Morena y prima del diputado federal Agustín Alonso, además de un menor de edad y otras personas que permanecen bajo atención médica.

Autoridades despliegan operativo tras la balacera

Tras el reporte de la agresión, elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se movilizaron hasta la comunidad de Rancho Nuevo, donde implementaron un operativo de seguridad, resguardaron el perímetro y acordonaron la escena del crimen para preservar los indicios.

Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos realizaron el levantamiento de los cuerpos y comenzaron la recolección de evidencias con el objetivo de integrar las carpetas de investigación correspondientes y esclarecer el móvil del ataque.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni habían dado a conocer una línea de investigación oficial.

Gobierno de Morelos condena la agresión

El Gobierno del Estado de Morelos emitió un comunicado en el que confirmó el ataque armado, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que se brindará acompañamiento institucional a las personas afectadas por estos hechos.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia condenó públicamente la agresión e instruyó a las corporaciones de seguridad estatales a mantener un despliegue coordinado con fuerzas federales para localizar y detener a los responsables.

Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias. He instruido a las instituciones que integran la Mesa Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia”, escribió González Saravia en su cuenta de X.

La Fiscalía de Morelos continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque, mientras que la zona permaneció bajo resguardo de las autoridades durante varias horas. El atentado generó consternación entre los habitantes de Yautepec, debido a que ocurrió en un espacio público donde familias completas y menores de edad disfrutaban de una actividad recreativa cuando fueron sorprendidos por la violencia.

*mcam