Denuncia contra Rubén Rocha ya se cocinaba; FGR sabía desde febrero

La acusación contra la administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se convirtió en un expediente judicial robusto mucho antes de que las autoridades de Estados Unidos hicieran públicos sus señalamientos.

De acuerdo con un expediente al que tuvo acceso Imagen Noticias, con Nacho Lozano, ya existía en México una denuncia formal presentada el pasado 17 de febrero ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde se le acusaba de presuntas relaciones y alianzas con el narco.

Diversas organizaciones, como la Alianza Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados y la Alianza Cívica de Sinaloa manifestaron que el gobernador habría “vendido el alma al diablo” al pactar con poderes fácticos.

El abogado Ricardo Beltrán señaló: “Dijimos y manifestamos que Rubén Rocha Moya le había vendido el alma al diablo, al haberse aliado y confabulado con los poderes fácticos, porque era de todos conocido esa confabulación.

Ricardo Beltrán, abogado. Foto: Facebook: Alianza Mexicana de Abogados.

Señalan delincuencia organizada

Y es que la denuncia no se limita a los vínculos con el crimen, sino que documenta una serie de delitos que emanan de la delincuencia organizada.

En los documentos se detallan las presuntas amenazas vertidas por Rocha y los procesos que promovió para forzar las renuncias de figuras políticas clave, como los exalcaldes de Culiacán, Jesús Estrada; de Mazatlán, Guillermo Benítez; y de Aome, Gerardo Vargas. Asimismo, se señala la presión ejercida contra el entonces fiscal del estado, Juan José Ríos Estadillo, quien abandonó su cargo tres años antes de concluir su mandato.

La persecución se habría extendido hasta el actual rector de la UAS, Jesús Madueñas, y a la familia del exrector Héctor Melecio Cuén, asesinado en 2024, señalaron organizaciones civiles.

Fuimos las únicas organizaciones que nos atrevimos en medio de todo esto que está sucediendo en el estado, en medio de las venganzas, de las desapariciones, de las complicidades de la propia autoridad con los poderes fácticos”, expresó Beltrán.

Según los denunciantes, la confabulación del gobierno con estos sectores era de conocimiento público mucho antes de la actual crisis. La denuncia ha sido turnada a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

Los promoventes esperan que este recurso legal, sumado a las acusaciones internacionales por narcotráfico, ponga un freno a la espiral de violencia que se recrudeció tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa. La guerra entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, que estalló a finales de 2024, ha transformado el panorama de seguridad en la región, pasando de incidentes aislados a una crisis generalizada.

“Se dieron varios culiacanazos, pero a partir del 9 de septiembre de 2024 no fue un culiacanazo, fue un sinaloazo, horroroso, que todavía estamos padeciendo los habitantes de Sinaloa”, concluyó Ricardo Beltrán.

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