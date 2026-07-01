Senado pone tope a contratos para servicios culturales en 2026

El Senado cambió de proveedor de servicios culturales y modificó el contrato para no sujetarse a un precio cerrado y pagar en función de las actividades que se realicen, por lo que pasó de un contrato cerrado de 32.5 millones de pesos, con IVA incluido, para un lapso de ocho meses y 15 días, a uno abierto de 11.6 millones de pesos mínimo y 34.6 millones de pesos máximo, ya con IVA, para un periodo de 10 meses y 25 días.

La relación de gastos del Senado en la contratación de bienes y servicios durante el primer trimestre del año muestra nuevamente un contrato por los servicios culturales del año 2025, que fue originalmente firmado y hecho público en el mes de marzo de 2025; es decir, públicamente entró como gasto correspondiente al primer trimestre de 2025 y ahora se incluyó como parte de los gastos en el primer trimestre de este año.

El 24 de agosto de 2025, Excélsior dio a conocer el contrato número SERV/DGRMSG/057/03/2025, por un monto total, con IVA incluido, de 32 millones 510 mil 160 pesos, firmado el 14 de marzo de 2025; es decir, en el primer trimestre del año pasado, con el proveedor Alejandro Hernández Jacinto y que incluye un anexo con la relación de todas las actividades a realizar, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero que repetía el anexo, por lo que en total son 34 hojas.

Pero ahora, en este primer trimestre de 2026 vuelve a aparecer este mismo contrato con número SERV/DGRMSG/057/03/2025, por un monto total, con IVA incluido, de 32 millones 510 mil 160 pesos, firmado el 14 de marzo de 2025 con el proveedor Alejandro Hernández Jacinto y que incluye un anexo con la relación de todas las actividades a realizar, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero ya sin repetir el anexo, por lo que son 13 hojas en total.

El cotejo de firmas entre el documento difundido en 2025 y el difundido en este 2026 demuestra que son los mismos, incluso la tinta verde con la cual lo signó una de las autoridades del Senado, pero que ahora forma parte de los gastos del primer trimestre de este año.

Cambio de proveedor

En la relación de contratos que el Senado firmó en el primer trimestre de 2026 también aparece un nuevo contrato en materia de proveedor de servicios culturales, que ahora es el señor Daniel Alberto Hernández García, y tiene el número SERV/DGRMSG/053/02/2026, pero ya no es un contrato cerrado, sino abierto, con un mínimo de 11 millones 600 mil pesos y un máximo de 34 millones 680 mil 520 pesos, con impuesto incluido, en ambos casos, para un servicio de 10 meses y 25 días; pues comenzó el 6 de febrero y concluye el 31 de diciembre de este año.

En esta ocasión también es notorio que el anexo no incluye todas las especificaciones por día y costo de cada una de las actividades que se compromete el proveedor a cumplir.

El Senado de la República realiza cambios en sus gastos. Especial

Sólo dice que el proveedor se compromete a brindar “los servicios de organización y logística del Programa de Actividades Académicas y Culturales del Senado de la República para el Ejercicio 2026 de acuerdo con el siguiente” e incluye un cuadro dividido en dos columnas: consecutivo y actividad.

En ese cuadro se detalla “1. Actividades familiares (cuenta cuentos, talleres, actividades artísticas, etc.); 2. Altares de Día de Muertos; 3. Concierto de Bellas Artes (con duración de 50 minutos hasta 90 minutos); 4. Conferencias en el marco de los días festivos (Día Internacional de la Mujer, Natalicio de Benito Juárez, Día del Maestro, aniversarios luctuosos, etc.); 5. Decoración de árboles de navidad (adornos, esferas, luces, etc.); 6. Diplomado historia común, caminos divergentes (logística y organización del diplomado); 7. Exposiciones de arte y cultura (presentación de esculturas, obras de arte, etc.)”.

8. Pasaporte del arte extra museos (recorridos guiados por actrices en museos externos) y 9. Tertulias literarias (lecturas en atril o en voz alta, obras de teatro, monólogos, etc.)”, dice el anexo del contrato de este año.

Precisa que “las actividades que se enuncian en los consecutivos del 01 al 09 son enunciativas más no limitativas, por lo que los servicios no contemplados en el listado anterior deberán ser cotizados y sometidos a autorización de la Unidad de Eventos con 03 días antes del evento”.

Las fechas de los eventos se realizarán de acuerdo con la agenda legislativa, previa autorización de la Junta de Coordinación Política y/o de la Secretaría General de Servicios Administrativos, a través de la Unidad de Eventos, por lo que el ‘Prestador de Servicios’ será notificado hasta con 03 días hábiles previo a la celebración del evento”.

Además, especifica que los servicios culturales se realizarán en las instalaciones del Senado en avenida Reforma 135, Donceles 14 y Xicoténcatl 9, que es la histórica sede del Senado.

El gasto del Senado en la realización de actividades culturales se disparó en el año 2025, pues durante seis años, de 2019 a 2024, el Senado pagó un total de 28 millones 893 mil 606.51 pesos a las empresas Must Wanted Group, S.A.P.I. de C.V. y Productora de Eventos Leganes, ambas de Bernardo Noval, para ofrecer actividades culturales y artísticas en la vieja Casona de Xicoténcatl 9, que entonces fue llamada Casa Nuestra.

El gasto se incrementó a 48 millones 404 mil 708 pesos con su segundo proveedor, Alejandro Hernández Jacinto, de la empresa PRO DAHG Producciones de Eventos, quien cobró 15 millones 894 mil 548 pesos, con IVA incluido, por la realización del Programa Cultural Navidad 2024, y después recibió 32 millones 510 mil 160 pesos, con IVA incluido, por realizar 149 actividades culturales y artísticas, desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre del año pasado.