"Jugaron con el corazón, con alma y orgullo; nunca dejemos de creer”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó sus redes sociales para felicitar a la Selección Nacional de Futbol por su triunfo contra Ecuador, en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, en el Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum en el Parque Tezozómoc Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo resaltó que hoy el Tri “jugó con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum en el Parque Tezozómoc Foto: Cuartoscuro

Tras seguir el juego de la Selección Mexicana de Futbol en una pantalla ubicada en Parque Tezozomoc, la presidenta agradeció a cada uno de los futbolistas nacionales “por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”

La presidenta Claudia Sheinbaum en el Parque Tezozómoc Foto: Cuartoscuro

Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. 🇲🇽 🫶🏽 Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

Sheinbaum siguió el partido desde Parque Tezozómoc

Por Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó alrededor de las 19:00 horas al Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco, para seguir el juego de la Selección Nacional Mexicana en las pantallas instaladas por el gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum ingresó a la carpa donde se desarrolla el llamado Festival Futbolero en compañía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La titular del Ejecutivo fue acomodada en una silla de primera fila, frente a la pantalla donde será transmitido el encuentro mundialista.

La presidenta llegó al lugar una hora antes del arranque del partido debido al retraso de una hora por la lluvia y tormenta eléctrica que se registró en el sur de la Ciudad de México.