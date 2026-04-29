EU acusa a Rubén Rocha Moya de nexos con el cártel de Sinaloa

Estados Unidos imputó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en el estado por nexos contra el narcotráfico. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra el mandatario estatal.

El caso, que ya ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, detalla que los acusados presuntamente utilizaron sus cargos públicos para proteger al cártel de Sinaloa y asegurar el envío ininterrumpido de narcóticos letales hacia Estados Unidos.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue acusado por EU de nexos con Los Chapitos. Cuartoscuro

Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya

Según el expediente y los documentos judiciales revelados, la relación del gobernador con el crimen organizado habría sido fundamental para su ascenso y el control territorial del cártel. Los señalamientos contra Rocha Moya incluyen:

Apoyo electoral ilícito: La acusación sostiene que Rocha Moya llegó a la gubernatura en noviembre de 2021 gracias a que la facción de Los Chapitos intervino en las elecciones, secuestrando e intimidando a sus rivales políticos.

Reuniones con líderes del narcotráfico: Tanto en su etapa de candidato como de gobernador, Rocha Moya Moya presuntamente asistió a encuentros directos con miembros de Los Chapitos.

Pacto de impunidad: A cambio de su llegada al poder, se acusa al gobernador de prometer y garantizar total impunidad en Sinaloa para la organización criminal, permitiendo el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

Documento de la acusación formal de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya. Especial

Los cargos de EU contra Rubén Rocha Moya

Las autoridades de Estados Unidos acusan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tres delitos por los que de ser juzgado en dicho país podría alcanzar la cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Las imputaciones contra el mandatario estatal incluyen:

Conspiración para la importación de narcóticos.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Red gubernamental al servicio del narco

La imputación no solo implica al gobernador del estado. La red acusada por la corte neoyorquina operaba en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden de Sinaloa. A cambio de recibir colectivamente millones de dólares en sobornos, los acusados presuntamente:

Protegieron a los líderes del cártel de investigaciones y arrestos.

Filtraron información militar y de inteligencia policial para frustrar operativos.

Desplegaron a la Policía Estatal de Sinaloa, a la Policía de Investigación y a la Policía Municipal de Culiacán para custodiar cargamentos de droga y tolerar actos de violencia brutal sin represalias legales.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue acusado por EU de nexos con Los Chapitos. Cuartoscuro

¿Quiénes son los otros acusados?

Además del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los otros nueve funcionarios y exfuncionarios acusados de tener nexos con el cártel de Sinaloa son:

Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Sinaloa.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.

Juan de Dios Gamez Mendivil, alcalde de Culiacán.

Juan Valenzuela Milán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

A los nueve señalados en la acusación se les imputa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. Sólo el último de los implicados, Juan Valenzuela Milán, también está acusado de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, es acusado de tres cargos en Estados Unidos. Especial

Rubén Rocha Moya rechaza imputaciones de EU

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las imputaciones de Estados Unidos en su contra en las que lo señala de tener nexos con Los Chapitos, pues afirmó que éstas carecen de "veracidad y sustento" y afirmó que se trata de una "perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional".

"A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia", indicó en un post en sus redes sociales.

vjcm