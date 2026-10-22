No vamos a caer en ninguna provocación de EU: Sheinbaum

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó su formación como bailarina de ballet, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no responderá todas las declaraciones de los políticos estadunidenses para no caer en provocaciones.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo resaltó que no se busca un conflicto con el país vecino y recordó que se encuentra en medio de un proceso electoral.

La mandataria federal reiteró la posición del gobierno de México de mantener un diálogo con Estados Unidos basado en el respeto a la soberanía.

“No necesitamos contestar a todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque está en un proceso electoral. Entonces tampoco vamos a caer en ninguna provocación que nos lleve a un conflicto”, respondió.

En medio de las negociaciones comerciales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se buscan acuerdos que beneficien a ambas naciones.

“Para nosotros, lo primero es la soberanía. Que se puede tener integración económica con soberanía. Hay algunos que piensan que la integración económica representa ceder soberanía y nosotros no estamos dispuestos a ello”, sostuvo.