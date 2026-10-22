Sheinbaum reconoce que llevará años corregir curvas del Tren Interoceánico

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que llevará años corregir las curvas en el trazo del Tren Interoceánico, para reducir los tiempos de traslado.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo informó que su Gobierno realiza un análisis para modificar el tramo ferroviario, ubicado cerca de Salina Cruz, Oaxaca. La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el corredor representa una ventaja para México en el transporte de mercancías entre el Golfo de México y el Pacífico.

Las curvas que quedan ya casi llegando a Salina Cruz y esas curvas nos va a llevar algunos años, pero vamos a suavizarlas para que pueda tener mayor competitividad”, aceptó.

El Tren Interoceánico es una ventaja competitiva

La Mandataria federal señaló que el Tren Interoceánico es una ventaja competitiva para el país y se busca mejorar el traslado de mercancías a través del Istmo de Tehuantepec.